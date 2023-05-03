Об этом информирует Офис генпрокурора .

"Согласно публичному обвинению Черниговской областной прокуратуры суд признал двух военнослужащих РФ виновными в жестоком обращении с гражданским населением и нарушении законов и обычаев войны", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что в суде прокурор доказал, что в начале марта 2022 года в селе Слобода Черниговского района, которое тогда было временно оккупировано армией врага, двое вооруженных военнослужащих РФ незаконно удерживали гражданского мужчину в помещении магазина.

Злоумышленники применяли физическую силу, избивали и пытали потерпевшего для получения информации о расположении Вооруженных Сил Украины.

"Не получив от мужчины информации, российский военнослужащий отдал приказ другому военному РФ и остальным подчиненным продолжить насильственные действия для получения необходимых оккупантам данных", - рассказали правоохранители.

После избиения рашисты вывели пострадавшего на улицу, поставили на колени, облили легковоспламеняющейся жидкостью и угрожали поджечь.

Они приговорены к 11 годам и 11 годам 6 месяцам лишения свободы.