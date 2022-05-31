Двух российских военных, обстреливавших Харьковщину, приговорили к 11,5 годам заключения
Двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова приговорили к 11,5 годам каждого за нарушение законов и обычаев войны
Об этом сообщает Котелевский районный суд Полтавской области.
Двое военных 24 февраля совершили артиллерийские обстрелы Харьковщины с территории Белгородской области РФ по преступному приказу своих руководителей. В результате они разрушили объекты критической инфраструктуры и жилые дома в пгт Казачья Лопань и разрушили учебное заведение Дергачевского горсовета. После этого военнослужащие пересекли границу Украины и продолжили обстрелы Харьковщины.
Судейская коллегия назначила 26-летнему Александру Бобыкину и 23-летнему Александру Иванову по 11,5 лет тюрьмы.
- Отметим, что суд по этому делу начался 19 мая. Тогда были заслушаны показания и по ходатайству прокуроров объявлен перерыв.
- Первый приговор российским оккупантам за военные преступления на территории Украины был оглашен 23 мая. Соломенский районный суд Киева приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя в Сумской области
- Российские военные, обстреливавшие Харьковщину. признали вину.
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