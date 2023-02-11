Двух "рельсовых партизан" в Беларуси приговорили к 22 годам заключения

Об этом сообщает "Радио Свобода".

Еще один обвиняемый по делу Евгений Минкевич получил срок в 1,5 года и был уволен по амнистии.

По обвинению молодые люди причастны к сожжению двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге рядом с большим железнодорожным узлом Осиповичи.

Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев признаны виновными по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в частности "теракт, государственная измена", "участие в террористической организации". Как передает белорусская служба Радио Свобода, суд проходил за закрытыми дверями.

После начала войны в Украине на железных дорогах России и Белоруссии участились диверсии. Вероятно, "партизаны" выводят из строя рельсы и системы управления, чтобы помешать движению в Украину складов с российской живой силой и военной техникой. "Рельсовым партизанам" в Беларуси, как правило, назначают большие сроки наказания, от 12 до 23 лет заключения.