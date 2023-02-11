Двух "рельсовых партизан" в Беларуси приговорили к 22 годам заключения
В Беларуси Могилевский областной суд приговорил к 22 годам лишения свободы двух так называемых "рельсовых партизан" – Дмитрия Климова и Владимира Аврамцева
Об этом сообщает "Радио Свобода".
Еще один обвиняемый по делу Евгений Минкевич получил срок в 1,5 года и был уволен по амнистии.
По обвинению молодые люди причастны к сожжению двух релейных шкафов сигнальной установки на железной дороге рядом с большим железнодорожным узлом Осиповичи.
Дмитрий Климов и Владимир Аврамцев признаны виновными по пяти тяжким статьям Уголовного кодекса, в частности "теракт, государственная измена", "участие в террористической организации". Как передает белорусская служба Радио Свобода, суд проходил за закрытыми дверями.
После начала войны в Украине на железных дорогах России и Белоруссии участились диверсии. Вероятно, "партизаны" выводят из строя рельсы и системы управления, чтобы помешать движению в Украину складов с российской живой силой и военной техникой. "Рельсовым партизанам" в Беларуси, как правило, назначают большие сроки наказания, от 12 до 23 лет заключения.
- 28 декабря трем белорусским "рельсовым партизанам" дали более 20 лет тюрьмы за попытку остановить российские эшелоны.
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