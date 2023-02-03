Двух предпринимателей подозревают в хищении 120 млн грн на закупках продуктов для ВСУ

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

Следствие установило, что должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места базирования военных.

Деньги из госбюджета перевели на счета предприятий, даже не имеющих производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг. Вместо поставки в ВСУ продукции участники выводили средства в тень через аффилированные компании.

"На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - пишет Служба безопасности Украины.

Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Министерства обороны.

Также в Киевской области правоохранители разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание военных. Участниками преступления стали еще четверо подчиненных и коммерсантов, которые вносили ложные данные в отчеты.

В настоящее время фигурантам готовят объявление о подозрении за присвоение, растрату имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.