Двух предпринимателей подозревают в хищении 120 млн грн на закупках продуктов для ВСУ
Правоохранители разоблачили директоров двух предприятий, которые разворовывали бюджет на питании украинских военных более чем на 119,5 млн гривен
Об этом информирует пресс-служба СБУ.
Следствие установило, что должностные лица одного из департаментов Минобороны заключили соглашения с руководителями двух коммерческих структур на поставку оптовых партий продовольствия в места базирования военных.
Деньги из госбюджета перевели на счета предприятий, даже не имеющих производственной базы и технологического оборудования для предоставления соответствующих услуг. Вместо поставки в ВСУ продукции участники выводили средства в тень через аффилированные компании.
"На основании собранных доказательств двум руководителям предприятий, задействованных в схеме, уже сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - пишет Служба безопасности Украины.
Продолжается расследование по установлению причастности должностных лиц Министерства обороны.
Также в Киевской области правоохранители разоблачили командира одной из воинских частей на хищении почти 2,4 млн грн, выделенных на питание военных. Участниками преступления стали еще четверо подчиненных и коммерсантов, которые вносили ложные данные в отчеты.
В настоящее время фигурантам готовят объявление о подозрении за присвоение, растрату имущества и завладение им путем злоупотребления служебным положением и предоставление неправомерной выгоды должностному лицу.
- Информацию о том, что Министерство обороны закупает продукты для военных по ценам значительно выше, чем в розничных сетях Киева, 21 января обнародовало издание Зеркало недели со ссылкой на соглашение оборонного ведомства о закупке продуктов.
- В Министерстве обороны Украины назвали обвинения в закупке продуктов для армии по завышенным ценам имеющими признаки умышленных манипуляций.
- В НАБУ рассказали, что бюро было известно о возможных злоупотреблениях Минобороны при закупках продуктов для военных еще до публикаций в СМИ.
- Кабмин на заседании 24 января принял кадровое решение уволить заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова, ранее подавшего заявление об отставке.
- 2 февраля суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения более 400 млн грн залога бывшему заместителю министра обороны Вячеславу Шаповалову.
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