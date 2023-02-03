Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, арестовали до 1 апреля без права на залог
Блогеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу
Об этом Киевская областная прокуратура сообщает в telegram.
"По ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры двум блогерам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.
Ранее им было сообщено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины).
Отмечается, что предварительное расследование по оперативным материалам сотрудников Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины продолжается.
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