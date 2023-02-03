Двух организаторов вечеринок, где издевались над девушками, арестовали до 1 апреля без права на залог

Об этом Киевская областная прокуратура сообщает в telegram.

"По ходатайству ювенальных прокуроров Киевской областной прокуратуры двум блогерам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Ранее им было сообщено о подозрении в изготовлении, хранении и распространении изображений порнографического характера, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 301 Уголовного кодекса Украины).

Отмечается, что предварительное расследование по оперативным материалам сотрудников Департамента миграционной полиции Нацполиции Украины продолжается.