Двух незаконно заключенных крымских татар поместили в ШИЗО за попытку осуществить намаз, - Денисова
Двух крымских татар, Айдера Салединова и Рустема Исмаилова, которые находятся в исправительной колонии в российской республике Башкортостан, поместили в изолятор за попытку осуществить намаз
Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник
Курбан-Байрама", - написала Денисова.
Она отметила, что такое отношение к крымским татарам противоречит международным стандартам.
Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав осужденных граждан Украины.
"Призываю международное сообщество объединить усилия, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и освободить незаконно заключенных граждан Украины", - добавила Денисова.
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