Двух незаконно заключенных крымских татар поместили в ШИЗО за попытку осуществить намаз, - Денисова

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Telegram.



"Циничность действий администрации колонии заключается в том, что молитва является обязательной для мусульман в праздник

Курбан-Байрама", - написала Денисова.

Она отметила, что такое отношение к крымским татарам противоречит международным стандартам.

Она обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой с просьбой принять соответствующие меры с целью восстановления прав осужденных граждан Украины.

"Призываю международное сообщество объединить усилия, чтобы заставить страну-агрессора выполнять нормы международного права и освободить незаконно заключенных граждан Украины", - добавила Денисова.