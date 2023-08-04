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Двух моряков ВМС США обвинили в шпионаже в пользу Китая

4 августа, 2023 пятница
11:14
Мир

Двое моряков ВМС США в Калифорнии арестовали по обвинению в передаче секретной военной информации Китая

Об этом сообщило издание BBC.

Отмечается, что 22-летний Джинчао Вэй обвиняется в сговоре с целью передачи информации о национальной обороне китайскому агенту, а Вэньхэн Чжао, 26 лет, был арестован по обвинению в получении денег за секретные фото и видеоматериалы.

Неизвестно, связывался ли с ними тот самый китайский агент, обвиняемый в сговоре.

Добавляется, что оба мужчины были арестованы в среду в Калифорнии, Уэй направлялся на работу на военно-морскую базу Сан-Диего. Прокуроры объявили обвинения во время пресс-конференции в Сан-Диего. Они заявили, что Уэй, служивший помощником машиниста на десантном корабле ВМС США "Эссекс", имел допуск к секретной информации о корабле и имел доступ к секретной информации о нем.

Как утверждается, к нему обратился китайский агент в феврале 2022 года, когда проходил процесс получения гражданства США.

Агент заплатил мужчине, также известному под именем Патрик Вэй, тысячи долларов за фотографии, видео, технические инструкции и чертежи корабля, говорится в обвинительном заключении.

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Представители министерства юстиции заявили, что Вэй также предоставил агенту данные о морских пехотинцах США, находившихся на морских учениях.

"Когда солдат или моряк выбирает деньги, а не страну, и передает информацию о национальной обороне, являющейся актом измены, мы должны быть готовы действовать", - заявил прокурор США Рэнди Гроссман.

Китай пока отрицает какую-либо информацию о предполагаемой деятельности.

Другой обвиняемый, Чжао, также известный под именем Томас Чжао, работал на военно-морской базе в округе Вентура близ Лос-Анджелеса. В 2021 году к нему якобы обратился китайский агент, представившийся исследователем, который искал информацию для принятия инвестиционных решений.

По словам властей, агент заплатил Чжао около 15 000 долларов (11 800 фунтов стерлингов) за фотографии и видео, а также схемы и чертежи радиолокационной системы, расположенной на американской военной базе на Окинаве, Япония.

В случае признания виновным Вею грозит от 20 лет до пожизненного заключения, а Чжао – максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Обоим мужчинам были предъявлены обвинения по разным делам.

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Общество
Криминал
Китай
США
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