Двух моряков ВМС США обвинили в шпионаже в пользу Китая
Двое моряков ВМС США в Калифорнии арестовали по обвинению в передаче секретной военной информации Китая
Об этом сообщило издание BBC.
Отмечается, что 22-летний Джинчао Вэй обвиняется в сговоре с целью передачи информации о национальной обороне китайскому агенту, а Вэньхэн Чжао, 26 лет, был арестован по обвинению в получении денег за секретные фото и видеоматериалы.
Неизвестно, связывался ли с ними тот самый китайский агент, обвиняемый в сговоре.
Добавляется, что оба мужчины были арестованы в среду в Калифорнии, Уэй направлялся на работу на военно-морскую базу Сан-Диего. Прокуроры объявили обвинения во время пресс-конференции в Сан-Диего. Они заявили, что Уэй, служивший помощником машиниста на десантном корабле ВМС США "Эссекс", имел допуск к секретной информации о корабле и имел доступ к секретной информации о нем.
Как утверждается, к нему обратился китайский агент в феврале 2022 года, когда проходил процесс получения гражданства США.
Агент заплатил мужчине, также известному под именем Патрик Вэй, тысячи долларов за фотографии, видео, технические инструкции и чертежи корабля, говорится в обвинительном заключении.
Читайте также: США принесли в жертву решительную позицию по отношению к Украине в НАТО, чтобы не сломать нейтралитет Китая, - эксперт-международник Краев
Представители министерства юстиции заявили, что Вэй также предоставил агенту данные о морских пехотинцах США, находившихся на морских учениях.
"Когда солдат или моряк выбирает деньги, а не страну, и передает информацию о национальной обороне, являющейся актом измены, мы должны быть готовы действовать", - заявил прокурор США Рэнди Гроссман.
Китай пока отрицает какую-либо информацию о предполагаемой деятельности.
Другой обвиняемый, Чжао, также известный под именем Томас Чжао, работал на военно-морской базе в округе Вентура близ Лос-Анджелеса. В 2021 году к нему якобы обратился китайский агент, представившийся исследователем, который искал информацию для принятия инвестиционных решений.
По словам властей, агент заплатил Чжао около 15 000 долларов (11 800 фунтов стерлингов) за фотографии и видео, а также схемы и чертежи радиолокационной системы, расположенной на американской военной базе на Окинаве, Япония.
В случае признания виновным Вею грозит от 20 лет до пожизненного заключения, а Чжао – максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Обоим мужчинам были предъявлены обвинения по разным делам.
- 21 июля сообщалось , что связанные с Пекином хакеры в ходе шпионской операции получили доступ к электронной почте посла США в Китае Николаса Бернса.
-
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.91
Покупка 36.91Продажа 37.62
-
EUR
Покупка 40.64Продажа 41.63
- Актуальное
- Важное