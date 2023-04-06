Двух коллаборантов из Херсона приговорили к 12 годам лишения свободы
После полномасштабного вторжения России мужчины присоединились к сотрудничеству с оккупационными властями, а именно заняли должности в "следственном органе" и незаконно задерживали херсонцев
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.
Прокуроры доказали, что осужденные, поддерживая государство-агрессора, согласились на предложение сотрудничества от руководства оккупационных властей - начальника вновь "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".
Отняв должности в этом незаконном органе, мужчины входили в состав так называемых следственно-оперативных групп.
"Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные выполняли обязанности якобы по раскрытию преступлений. На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, проводили другие следственные действия, на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа", - и в сообщении.
Предателей удалось задержать после деоккупации Херсона. Они приговорены к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы.
- В среду, 5 апреля, российские террористы ударили по городу Берислав в Херсонской области, раненый мужчина скончался в больнице.
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