Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

Прокуроры доказали, что осужденные, поддерживая государство-агрессора, согласились на предложение сотрудничества от руководства оккупационных властей - начальника вновь "главного управления министерства внутренних дел Херсонской области".

Отняв должности в этом незаконном органе, мужчины входили в состав так называемых следственно-оперативных групп.

"Получив от оккупантов огнестрельное оружие и специальные средства, осужденные выполняли обязанности якобы по раскрытию преступлений. На самом деле они незаконно лишали свободы граждан Украины, которые не соглашались с оккупацией, проводили другие следственные действия, на выполнение указаний руководителей незаконного правоохранительного органа", - и в сообщении.

Предателей удалось задержать после деоккупации Херсона. Они приговорены к 12 и 12 с половиной годам лишения свободы.