Двух глав общин на Херсонщине удалось освободить из плена оккупантов
Из плена рашистов удалось освободить двух глав ОТО в Херсонской области. Один из них находился в неволе три месяца
Об этом сообщила Ассоциация городов УкраиныРечь идет о городском главе Голой Пристани Александре Бабиче и Станиславском сельском главе Иване Самойленко.
"Александр Бабич был похищен российскими оккупантами 28 марта за патриотическую позицию, работу в интересах общества даже в условиях оккупации и отказ сотрудничать с захватчиками. Ивана Самойленко враг пленил 24 июня - во время выезда вместе с коммунальщиками на аварийный участок для ремонта" говорится в сообщении.Еще 4 городских главы остаются в плену, их судьба пока неизвестна.
- Напомним, 26 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что в городе оккупанты похищают людей и требуют за освобождение 50 тыс. грн.
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