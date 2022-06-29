Двух глав общин на Херсонщине удалось освободить из плена оккупантов

Об этом сообщила Ассоциация городов Украины

Речь идет о городском главе Голой Пристани Александре Бабиче и Станиславском сельском главе Иване Самойленко.

"Александр Бабич был похищен российскими оккупантами 28 марта за патриотическую позицию, работу в интересах общества даже в условиях оккупации и отказ сотрудничать с захватчиками. Ивана Самойленко враг пленил 24 июня - во время выезда вместе с коммунальщиками на аварийный участок для ремонта" говорится в сообщении.

Напомним, 26 июня мэр Энергодара Дмитрий Орлов сообщил , что в городе оккупанты похищают людей и требуют за освобождение 50 тыс. грн.

Еще 4 городских главы остаются в плену, их судьба пока неизвестна.