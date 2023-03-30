Двух фигурантов дела по "пьяным вечеринкам" в Киеве выпустили под залог
Двое подозреваемых по делу об организации пьяных вечеринок в Киеве, где издевались над девушками, вышли под залог более чем в 400 тыс. грн
Об этом рассказала спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в комментарии Общественному.
Под залог по 402 тыс. для каждого вышли на свободу Ярослав Домбровский и Олег Захаров: первого подозревают в распространении порнографического контента, второго — в сексуальном насилии.
Однако им по требованию придется прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду и сообщать их о месте жительства или работы, а также не контактировать с потерпевшими.
Другой фигурант, по версии правоохранителей — организатор вечеринок, находится под стражей без права на залог. Андрей Ярина получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента.
- Напомним, 1 февраля полиция в Киеве задержала двух организаторов пьяных вечеринок, на которых могли насиловать и унижать девушек, еще шесть вручили повестки. Также к ребятам пришли с обысками.
- Блоггеров, которые издевались над девушками и снимали это на видео, взяли под стражу до 1 апреля без права на залог. Позже правоохранители объявили о подозрении третьему организатору пьяных вечеринок в Киеве.
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