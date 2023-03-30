Двух фигурантов дела по "пьяным вечеринкам" в Киеве выпустили под залог

Об этом рассказала спикер Киевской областной прокуратуры Елена Ковалева в комментарии Общественному.

Под залог по 402 тыс. для каждого вышли на свободу Ярослав Домбровский и Олег Захаров: первого подозревают в распространении порнографического контента, второго — в сексуальном насилии.

Однако им по требованию придется прибывать к следователю, прокурору, следователю судьи и суду и сообщать их о месте жительства или работы, а также не контактировать с потерпевшими.

Другой фигурант, по версии правоохранителей — организатор вечеринок, находится под стражей без права на залог. Андрей Ярина получил подозрение и в сексуальном насилии, и в распространении порнографического контента.