Двух экс-судей из Крыма будут судить за госизмену
Прокуратурой АР Крым в суд направлены обвинительные акты по экс-судьям, которые работали в судах АР Крым, по обвинению в государственной измене
Об этом сообщает пресс- служба ведомства .
Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.
Следствием установлено, что после оккупации полуострова в 2014 году, обвиняемые, изменив присяге, заняли должности в "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". В дальнейшем, способствовали становлению и укреплению оккупационной власти РФ.
Обвиняемые, действуя в интересах государства-оккупанта, вынесли постановления о признании трех активистов виновными в якобы организации массового одновременного пребывания граждан, что нарушает общественный порядок и назначили штрафы от 10 до 40 тысяч рублей каждому.
Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс "Симферополь-Севастополь", "Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь", "Симферополь-Феодосия-Керчь" и др., выступая против оккупации Крыма и запрета въезда председателю Меджлиса крымскотатарского народа Джемилеву.
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