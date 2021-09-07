Двух экс-судей из Крыма будут судить за госизмену

Об этом сообщает пресс- служба ведомства .



Им грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.



Следствием установлено, что после оккупации полуострова в 2014 году, обвиняемые, изменив присяге, заняли должности в "Советском районном суде Республики Крым" и "Белогорском районном суде Республики Крым". В дальнейшем, способствовали становлению и укреплению оккупационной власти РФ.



Обвиняемые, действуя в интересах государства-оккупанта, вынесли постановления о признании трех активистов виновными в якобы организации массового одновременного пребывания граждан, что нарушает общественный порядок и назначили штрафы от 10 до 40 тысяч рублей каждому.



Речь идет о событиях 3 мая 2014 года, когда крымчане перекрыли дорогу на нескольких участках трасс "Симферополь-Севастополь", "Херсон-Джанкой-Феодосия-Керчь", "Симферополь-Феодосия-Керчь" и др., выступая против оккупации Крыма и запрета въезда председателю Меджлиса крымскотатарского народа Джемилеву.

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