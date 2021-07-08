Двух экс-президентов Кыргызстана объявили в розыск
Первые два президента Кыргызстана Аскар Акаев и Курманбек Бакиев объявлены в международный розыск по делу о работе месторождения золота Кумтор
Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев, сообщает 24kg
Акаева подозревают в злоупотреблении служебным положением при заключении соглашения с компанией "Камеко".
Эта компания разрабатывала месторождение и, как пишут СМИ, стояла у истоков соглашения, после которого Кыргызстан "фактически потерял контроль над Кумтором".
В чем подозревают Бакиева, не уточняется.
Акаева отстранили от должности президента во время "тюльпановой революции" в 2005 году, он бежал в РФ.
Бакиева отстранили от власти после протестов в 2010 году, он уехал в Беларусь.
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