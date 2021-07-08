Двух экс-президентов Кыргызстана объявили в розыск

Об этом заявил председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчибек Ташиев, сообщает 24kg

Акаева подозревают в злоупотреблении служебным положением при заключении соглашения с компанией "Камеко".

Эта компания разрабатывала месторождение и, как пишут СМИ, стояла у истоков соглашения, после которого Кыргызстан "фактически потерял контроль над Кумтором".

В чем подозревают Бакиева, не уточняется.



Акаева отстранили от должности президента во время "тюльпановой революции" в 2005 году, он бежал в РФ.

Бакиева отстранили от власти после протестов в 2010 году, он уехал в Беларусь.