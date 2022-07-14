Об этом информирует Национальное антикоррупционное бюро Украины.

В 2018 году подозреваемые по завышенным ценам приобрели трубы и другие изделия для предприятий общества.

"Двум бывшим должностным лицам ПАО "Центрэнерго" (78,29% акций принадлежат государству) 12 июля 2022 года детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении в злоупотреблении властью и завладении более 5,3 млн грн. Также о подозрении сообщили и их соучастнику - владельцу частной компании", - говорится в сообщении.

Чиновники Центрэнерго завышали цену, создавали препятствия для участия в тендере, чтобы победила нужная им компания.

"При этом эта компания сама ничего не производила, выполняя классическую роль посредника. Детективы зафиксировали случаи, когда товар физически поставлялся от других компаний-производителей продукции ПАО "Центрэнерго" напрямую, тогда как на бумаге поставщиком была компания-участник схемы. Так же, она и получала деньги за поставленные изделия", - добавляют в НАБУ.

Правоохранители собрали доказательства трех случаев коррупции для Центрэнерго, из-за которых госпредприятие переплатило более 5,3 млн грн.

Справка. ПАО "Центрэнерго" - единственная в Украине государственная энергогенерирующая компания, в состав которой входят три тепловые электростанции: Трипольская ТЭС (г.Украинка, Киевская обл.), Змиевская ТЭС (пгт. Комсомольское, Харьковская обл.), Углегорская ТЭС (г.Светлодарск) , Донецкая обл.) и обособленное подразделение "Ремэнерго" (г. Черкассы).

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