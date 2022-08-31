Двух чиновников немецкого Минэкономики подозревают в шпионаже на Россию

Об этом пишет издание ZEIT.

Отмечается, что весной работники министерства обратились в Федеральное ведомство по охране конституции и попросили административную помощь.

"Они столкнулись с несоответствиями во внутренних документах по "Северному потоку-2" и уровню заполненности газовых хранилищ, а также в отчете о безопасности поставок газа в Германии. Многие документы разделяли российскую точку зрения, а аргументы часто не совпадали с официальной линией правительства", - говорится в материале.

В ходе дискуссий, которые зимой шли вокруг вопроса поставок газа, чиновники министерства, ответственные за это направление, заняли отклоняющуюся от политической линии министра Роберта Габека позицию: решения не вводить в эксплуатацию газопровод "Северный поток-2".

Управление по охране конституции Германии несет юридическую ответственность за контрразведку и при подозрении должно инициировать проверку спецслужбой. В этом случае проверку начали уже после обращения в секретную службу работников министерства.

По словам Берлина, офицеры разведки проверили резюме подозреваемых и обнаружили биографические аномалии, такие как обучающая поездка в Россию в одном случае. Они также проверили поездки, чтобы выяснить, были ли они исключительно служебными, или имели подозрительные цели.

Одним из аргументов против работы на Россию является то, что в минэкономики традиционно входили государственные служащие, которые в прошлом дружески относились как к российским корпорациям, так и к Кремлю. В частности, предшественник Габека Петер Альтмайер, а также его государственный секретарь Ульрих Нуссбаум рассматривали "Северный поток-2" как проект "суверенного национального энергоснабжения". Соответственно, многие чиновники были ориентированы на Восток, в частности в сфере, которая отвечала за вопросы газа и энергетики.

17 августа в Федеральной службе защиты конституции Германии заявили об ожиданиях усиления российской пропаганды и шпионской деятельности в ближайшие месяцы. Согласно оценке спецслужбы, российская захватническая война и ее влияние на экономику и ситуацию со снабжением в Германии обладают высоким потенциалом для использования экстремистами.

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