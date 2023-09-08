Двойной теракт на севере Мали: погибли 49 гражданских и 15 военных
В четверг, 7 сентября, на севере Мали произошел двойной теракт, направленный против пассажиров судна и военной базы. В результате погибли 64 человека
Об этом пишет Синьхуа.
Отмечается, что теракты были направлены на пассажиров лодки Tombouctou и военный лагерь Вооруженных сил Мали в регионе Гао.
"В ответ на эту двойную атаку комбинированное воздушно-наземное действие наших доблестных военных позволило нейтрализовать около 50 террористов", - говорится в сообщении правительства Мали.
По данным правительства, были немедленно приняты меры по эвакуации всех пассажиров и охране мест, все еще подлежащих уборке и надзору.
Через несколько часов после терактов временный президент Мали Ассими Гойта объявил трехдневный национальный траур, начиная с четверга.
- По меньшей мере, 17 солдат армии Нигера погибли в результате теракта вблизи границы с Буркина-Фасо.
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