Двойной теракт на севере Мали: погибли 49 гражданских и 15 военных

Об этом пишет Синьхуа.

Отмечается, что теракты были направлены на пассажиров лодки Tombouctou и военный лагерь Вооруженных сил Мали в регионе Гао.

"В ответ на эту двойную атаку комбинированное воздушно-наземное действие наших доблестных военных позволило нейтрализовать около 50 террористов", - говорится в сообщении правительства Мали.

По данным правительства, были немедленно приняты меры по эвакуации всех пассажиров и охране мест, все еще подлежащих уборке и надзору.

Через несколько часов после терактов временный президент Мали Ассими Гойта объявил трехдневный национальный траур, начиная с четверга.