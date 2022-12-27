Двойная смерть в Индии. Погибли один из самых богатых в России местных депутатов и его друг
В возрасте 65 лет умер депутат законодательного собрания Владимирской области член пропутинской "Единой России" Павел Антов, летом критиковавший "спецоперацию"
Об этом сообщает сайт законодательного собрания Владимирской области РФ.
Источник ТАСС рассказал, что депутат погиб во время отдыха в Индии.
Индийский телеканал NDTV 25 декабря сообщил о смерти 65-летнего россиянина по имени Павел Антов. По информации NDTV, он выпал из окна гостиницы в штате Одиша, где отдыхал в составе туристической группы из четырех человек.
Неназванный офицер индийской полиции заявил NDTV, что это мог быть суицид. По его словам, за два дня до смерти Павла Антова в той же гостинице обнаружили мертвым одного из его товарищей, которого NDTV называет Владимиром Быденовым.
Владимирское издание "Зебра ТВ" пишет, что речь идет о друге Антове, 61-летнем предпринимателе из Йошкар-Олы Владимире Быданове.
Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил, что полиция штата Одиша и генконсульство в Калькутте не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии. По его словам, расследование по делу первого умершего уже завершено, а его тело кремировано.
Как пишут "Факты", в июне у WhatsApp Антова появилась публикация о попадании российских ракет по жилому дому в Киеве. Тогда пострадали шесть человек, в том числе гражданка РФ и ее дочь, а мужчина погиб. В старозе Антов написал: "Честно говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно".
Вскоре история исчезла, а в аккаунте Антова появилось сообщение, где он называет публикацию результатом технической ошибки, и что депутат поддерживает Путина и так называемую СВО.
"Медуза" отмечает, что Павел Антов – основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции "Владимирский стандарт". В законодательное собрание Владимирской области был избран в 2018 году от "Единой России", возглавлял там комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.
После избрания депутатом Антов задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и занял первое место в рейтинге самых богатых российских госслужащих, который составляет журнал Forbes. В следующем таком рейтинге (за 2020 год) Антов опустился на 26 место, в рейтинг 2021 года он не вошел.
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