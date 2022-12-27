Об этом сообщает сайт законодательного собрания Владимирской области РФ.

Источник ТАСС рассказал, что депутат погиб во время отдыха в Индии.

Индийский телеканал NDTV 25 декабря сообщил о смерти 65-летнего россиянина по имени Павел Антов. По информации NDTV, он выпал из окна гостиницы в штате Одиша, где отдыхал в составе туристической группы из четырех человек.

Неназванный офицер индийской полиции заявил NDTV, что это мог быть суицид. По его словам, за два дня до смерти Павла Антова в той же гостинице обнаружили мертвым одного из его товарищей, которого NDTV называет Владимиром Быденовым.

Владимирское издание "Зебра ТВ" пишет, что речь идет о друге Антове, 61-летнем предпринимателе из Йошкар-Олы Владимире Быданове.

Генеральный консул России в Калькутте Алексей Идамкин заявил, что полиция штата Одиша и генконсульство в Калькутте не видят ничего подозрительного в смерти двух россиян в Индии. По его словам, расследование по делу первого умершего уже завершено, а его тело кремировано.

Как пишут "Факты", в июне у WhatsApp Антова появилась публикация о попадании российских ракет по жилому дому в Киеве. Тогда пострадали шесть человек, в том числе гражданка РФ и ее дочь, а мужчина погиб. В старозе Антов написал: "Честно говоря, иначе, чем террор, это все назвать крайне сложно".

Вскоре история исчезла, а в аккаунте Антова появилось сообщение, где он называет публикацию результатом технической ошибки, и что депутат поддерживает Путина и так называемую СВО.

"Медуза" отмечает, что Павел Антов – основатель крупного производителя мяса и колбасной продукции "Владимирский стандарт". В законодательное собрание Владимирской области был избран в 2018 году от "Единой России", возглавлял там комитет по аграрной политике, природопользованию и экологии.

После избрания депутатом Антов задекларировал доход в 9,97 млрд рублей и занял первое место в рейтинге самых богатых российских госслужащих, который составляет журнал Forbes. В следующем таком рейтинге (за 2020 год) Антов опустился на 26 место, в рейтинг 2021 года он не вошел.

Напомним, что за год в России при загадочных обстоятельствах завершили свою жизнь немало известных, влиятельных и богатых лиц. В середине сентября погиб директор авиационного направления Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДС) Иван Печорин.

В июле нашли мертвым Юрия Воронова — топ-менеджера, связанного с Газпромом.

В апреле в московской квартире обнаружили тела Владислава Аваева, бывшего вице-президента Газпромбанка, а также его жены и дочери. Чуть позже аналогичным образом в Испании обнаружили мертвыми бывшего топ-менеджера Новатека Сергея Протосеню, его жену и дочь.

А накануне в РФ внезапно скончался гендиректор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Эта компания производила подводные лодки-носители для калибров. Также – бывший главнокомандующий сухопутными войсками РФ генерал армии Алексей Маслов.

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