Двойная российская ИПСО, – военный эксперт Свитан о ракетах РФ над Румынией
Радары в Румынии, Украине и Молдове могли показать разные данные по пересечению воздушных пространств стран из-за разных азимутов
Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Роман Свитан.
"Это российская информационно-психологическая операция. Маршрут ракеты прокладывается инженерами. Она не отклоняется на большое расстояние, поэтому россияне прокладывали маршрут по границе с Румынией. Для того чтобы радары Молдовы, Украины и Румынии показали разную информацию, потому что они по разным азимутам расположены" , – сказал он.
По словам Свитана, проекцию на землю сложно определить – ее могут знать только те, кто этот маршрут прокладывал.
"Поэтому его проложили специально по границе с Румынией, чтобы пошло информационное послание. Мы видели, что мы видели - наши локаторы показали, что ракета как минимум прошла по границе. Здесь еще одна провокация - если бы наша ПВО отработала, то ракета или часть могли попасть на территорию Румынии. Это такая двойная ИПСО - она не сработала, мы стали сбивать эту ракету. А вторая - информационная сработала, мы об этом говорим", - подытожил эксперт.
- Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения.
- В результате атаки зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
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- Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за инцидента с российской ракетой 10 февраля.
- Воздушные силы ВСУ могли сбить вражеские ракеты, которые вошли в воздушное пространство Румынии и Молдовы, но не сделали этого из-за рисков для населения иностранного государства
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