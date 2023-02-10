Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Это российская информационно-психологическая операция. Маршрут ракеты прокладывается инженерами. Она не отклоняется на большое расстояние, поэтому россияне прокладывали маршрут по границе с Румынией. Для того чтобы радары Молдовы, Украины и Румынии показали разную информацию, потому что они по разным азимутам расположены" , – сказал он.

По словам Свитана, проекцию на землю сложно определить – ее могут знать только те, кто этот маршрут прокладывал.

"Поэтому его проложили специально по границе с Румынией, чтобы пошло информационное послание. Мы видели, что мы видели - наши локаторы показали, что ракета как минимум прошла по границе. Здесь еще одна провокация - если бы наша ПВО отработала, то ракета или часть могли попасть на территорию Румынии. Это такая двойная ИПСО - она не сработала, мы стали сбивать эту ракету. А вторая - информационная сработала, мы об этом говорим", - подытожил эксперт.