Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная война с Россией Двойная российская ИПСО, – военный эксперт Свитан о ракетах РФ над Румынией
Эксклюзив

Двойная российская ИПСО, – военный эксперт Свитан о ракетах РФ над Румынией

10 февраля, 2023 пятница
16:49
война с Россией

Радары в Румынии, Украине и Молдове могли показать разные данные по пересечению воздушных пространств стран из-за разных азимутов

Об этом в эфире "Эспрессо" рассказал военный эксперт Роман Свитан.

"Это российская информационно-психологическая операция. Маршрут ракеты прокладывается инженерами. Она не отклоняется на большое расстояние, поэтому россияне прокладывали маршрут по границе с Румынией. Для того чтобы радары Молдовы, Украины и Румынии показали разную информацию, потому что они по разным азимутам расположены" , – сказал он.

По словам Свитана, проекцию на землю сложно определить – ее могут знать только те, кто этот маршрут прокладывал.

"Поэтому его проложили специально по границе с Румынией, чтобы пошло информационное послание. Мы видели, что мы видели - наши локаторы показали, что ракета как минимум прошла по границе. Здесь еще одна провокация - если бы наша ПВО отработала, то ракета или часть могли попасть на территорию Румынии. Это такая двойная ИПСО - она не сработала, мы стали сбивать эту ракету. А вторая - информационная сработала, мы об этом говорим", - подытожил эксперт.

  • Утром 10 февраля российская армия атаковала Украину ракетами: в нескольких областях есть попадания по инфраструктуре, также работала ПВО. В Харьковском районе 8 человек получили ранения.
  • В результате атаки зафиксировали попадание в несколько объектов тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в восточном, западном и южном регионах.
  • Валерий Залужный сообщил о пересечении воздушного пространства Молдовы и Румынии двумя ракетами РФ во время массированной ракетной атаки: в Румынии отрицали эти данные.
  • Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдовы вызвало посла РФ Олега Васнецова из-за инцидента с российской ракетой 10 февраля.
  • Воздушные силы ВСУ могли сбить вражеские ракеты, которые вошли в воздушное пространство Румынии и Молдовы, но не сделали этого из-за рисков для населения иностранного государства
Мир
Молдова
Румыния
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
втрати окупантів
10 февраля, 2023 пятница
РФ пытается скрыть масштабные потери техники на войне, - ISW
10 февраля, 2023 пятница
По дороге в Украину Зеленский встретился с Дудой в Польше: говорили о предстоящем саммите НАТО и военной поддержке
Дмитро Пєсков
9 февраля, 2023 четверг
В Кремле отреагировали на возможные поставки истребителей Украине
Киев
+1°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 39.5
    Покупка 39.5
    Продажа 40.19
  • EUR
    Покупка 41.89
    Продажа 42.79
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
10 февраля
17:40
Коррупционная схема на миллиард: по делу НАК "Надра Украины" проходят обыски
17:32
Швейцария запретила Испании передать Украине две зенитные пушки своего производства
17:12
В Херсонской области россияне застрелили двух мирных жителей в их дворе: открыто дело о военном преступлении
17:08
Зеленский об участии РФ в Олимпийских играх в Париже: представителям государства-террориста не место на соревнованиях
16:58
МВД
Заместители главы МВД написали заявления об увольнении, - СМИ
16:50
сепар лнр
Прикрывали побег оккупантов из Харьковщины: 13 террористов "ЛНР" приговорили к 13 годам заключения
16:45
Анонс
В "ЛНР" боятся львовских волонтеров? | Дарья Бурая в проекте "Война и волонтеры"
16:44
Microsoft
Xbox, HoloLens, Surface: Microsoft продолжила увольнение в рамках сокращения 10 тыс. работников
16:35
Эксклюзив
ЧВК Вагнера
На оккупированной территории Запорожской области растет количество вагнеровцев, - мэр Мелитополя Федоров
16:34
В Херсонской области россияне требуют от украинцев переходить на московское время. Проверяют телефоны и часы
16:30
Министр обороны Германии Писториус попросил для бундесвера дополнительно 10 млрд евро
16:16
Экс-президент Vermilion Energy Энтони Марино возглавил наблюдательный совет Нафтогаза
16:15
В боях под Соледаром погиб двоюродный брат украинской певицы Ирины Федышин
16:10
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
16:04
Обновлено
Россия атаковала Украину ракетами: есть попадания и раненые, работала ПВО
16:02
В российском СИЗО скончался крымскотатарский политзаключенный Джемиль Гафаров
16:01
OPINION
Этот февраль уже адский...
15:59
грипп
С октября гриппом и ОРВИ переболели чуть более 2 млн украинцев: это на 56% меньше, чем в 2021-22 гг.
15:32
Обновлено
Свет
В шести областях Украины есть попадание по объектам тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры
15:31
"Ракеты РФ впервые пересекли границу НАТО": спикер Воздушных Сил Игнат о "Калибрах" над Румынией
15:25
Из библиотек Украины изъяли более 10 млн книг, написанных на русском
15:19
Польша заявила о готовности принять Саакашвили на лечение
15:19
Премьер-министр и правительство Молдовы уходят в отставку
15:08
В Крыму российские военные пытали эко-активиста Дмитрия Демчука и допрашивали его дочь
14:55
Нидерланды больше не зависят от российского топлива, – министр энергетики
14:49
Зеленский о массированной российской атаке по Украине: сегодняшние ракеты – вызов НАТО, это террор, который можно и нужно остановить
14:42
РФ дальше атакует дома в Херсоне из артиллерии: пожилая женщина получила осколочные ранения
14:40
Курс валют в Украине на 10 февраля: цены в обменниках
14:37
PR
Новый "яблочный" планшет – для работы, обучения и развлечений
14:31
Из-под завалов землетрясения в Турции спасли украинку и ее 4-летнего сына
14:28
ЕС ускорит обеспечение Украины военной техникой и средствами ПВО, - Мишель о массированных ракетных обстрелах 10 февраля
14:21
Силы ПВО сбили 61 из 71 ракеты, выпущенной Россией по Украине 10 февраля
14:14
Новости компаний
Военные на Донецком направлении получили дроны и генераторы от “Фундации Течия” и Олега Крота
14:01
OPINION
Украинский бизнес существенно ухудшил ожидания
13:58
Россияне снова обстреляли приграничья Черниговщины и Сумщины по артиллерии
13:49
В Литве на радары для Украины собрали уже почти €7 млн
13:49
Макрон может лишить Путина ордена Почетного легиона
13:48
Китай нам не друг. Почему Пекин не хочет победы Украины в войне с РФ
13:43
"Кришевал" игорный бизнес в Киеве за $1,2 тыс. в месяц: детективу БЭБ сообщили о подозрении
13:41
Вадим Пристайко
"Не хотел бы готовить РФ к тому, что ее ждет": посол в Британии заявил, что украинских пилотов уже учат управлять западными самолетами
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV