"Двойная игра": генерал Маломуж проанализировал позицию Си Цзиньпина по поводу войны в Украине и Израиле

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Си Цзиньпин пытается играть роль глобального лидера на модели противостояния Запад - РФ не только из-за войны в Украине, но и из-за противостояния между Израилем и Арабским миром. В настоящее время у Си альтернативы нет, он должен выражать принципы международного права и брать на себя функцию переговорщика. Китайцы будут договариваться с Россией по стабилизации ситуации, но под своим контролем. Они не будут полностью отдавать приоритет России", - пояснил Маломуж.

По словам генерала, китайцы постараются вести глобальную политику по частичному ограничению влияния США посредством признания Палестинской автономии, но не на условиях Израиля.

"Также будет еще одна модель, где Си Цзиньпин будет исходить из того, как урегулировать ситуацию на территории Украины, и на каких условиях. Путин будет пытаться ставить условия, чтобы оставить себе оккупированные территории. Си Цзиньпин будет затягивать этот процесс своей "формулой мира" - это прекращение войны, но не освобождение от оккупантов украинских территорий. То есть Си Цзиньпин имеет двойную позицию по урегулированию ситуации на Востоке и снятию проблем войны и военных действий в Украине. Он хочет предложить такую гибридную формулу", - подчеркнул Маломуж.