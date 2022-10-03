Об этом рассказывают в ОК "Юг".

"На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на блокпостах усилена проверка документов, выезды из подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги.

Также захватчики заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7 - 10 суток и часто просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.

После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.

Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.

Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.

25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.

В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.

Однако президент России Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве – в армию планируют забрать 120 тысяч человек.

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