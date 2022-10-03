Дворовые обходы, списки мужчин призывного возраста, проверка документов: россияне усилили принудительную мобилизацию на оккупированных территориях
На временно оккупированных территориях Украины захватчики продолжают меры по принудительной мобилизации: составляют списки мужчин призывного возраста и совершают подворовые обходы
Об этом рассказывают в ОК "Юг".
"На временно оккупированных территориях продолжаются мероприятия по мобилизации, в ходе которых оккупационные войска совершают подворовые обходы, составляют списки мужчин призывного возраста", - говорится в сообщении.
Как отмечается, на блокпостах усилена проверка документов, выезды из подконтрольных рашистам территорий максимально усложнены: требуют бесконечный перечень документов, устраивают долгосрочные осмотры транспортных средств и вещей, изымают гаджеты и другие ценные предметы, деньги.
Также захватчики заставляют ждать результатов проверки от нескольких часов до 7 - 10 суток и часто просто разворачивают автомобиль в обратном направлении.
- 21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в России. Позже соответствующий указ появился на сайте кремля, а министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что будут мобилизованы 300 тысяч человек.
- После объявления частичной мобилизации в РФ гражданам, состоящим на военном учете, запретили выезд за границу.
- Позже Латвия заявила, что из соображений безопасности не будет выдавать визы убегающим от мобилизации россиянам. Казахстан также сказал, что не будет давать убежища россиянам, пытающимся избежать мобилизации.
- Впоследствии появилась информация, что Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных.
- 25 сентября митинг против мобилизации в Махачкале перерос в драки дагестанцев с российскими силовиками. На протест пришли многие женщины. Среди них – солдатские матери и жены. Чтобы разогнать митинг, силовики дважды стреляли в воздух из пистолетов. Несмотря на это, активисты не остановились. Жители Дагестана потребовали от правоохранительных органов отпустить всех задержанных на митингах против мобилизации и жгли покрышки.
- В свою очередь президент Украины Зеленский призвал жителей Дагестана бороться против преступной мобилизации в РФ.
- Однако президент России Путин 30 сентября подписал указ об осеннем призыве – в армию планируют забрать 120 тысяч человек.
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