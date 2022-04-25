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Двоих глав общин Запорожской области освободили из плена, 8 украинских мэров захвачены оккупантами, - Кличко
Глав двух общин Запорожской области освободили из плена. На свободе оказались руководители Новоуспеновской и Кирилловской общин
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в telegram.
По его словам, 8 украинских мэров продолжают находиться в плену у россиян.
25 апреля удалось освободить:
- Ивана Сеника, главу Новоуспеновского сельского совета. Он был захвачен российскими военными 13 апреля. Виталий Кличко сказал, что его задержали за "патриотическую позицию и работу в интересах общества, даже в условиях оккупации".
- Ивана Малеева, главу Кирилловского поселкового совета. Его похитили российские военные со своего рабочего места 17 апреля после отклонения ультиматума оккупантов по сотрудничеству.
Напомним, 22 апреля в Херсонской области освободили из российского плена главу Нововоронцовской территориальной общины Владимира Марчука.
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