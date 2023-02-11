Двое жителей Херсонщины получили ранения от вражеских мин
Двое жителей Херсонщины получили ранения в результате контакта с вражескими минами
Об этом сообщили 11 февраля в Facebook полиции Херсонской области.
Отмечается, что полиция открыла 29 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.
В частности, известно, что враг не перестает круглосуточно накрывать огнем Херсон и его пригород, Белозерскую громаду, город Берислав и населенные пункты района: повреждены здание сельсовета, там выбиты все окна и двери, учебное заведение, квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили.
"Больше всего от ежедневных массированных атак страдает Херсон, который российские войска обстреливают из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и БПЛА. Прибрежные и спальные районы города враг обстреливает хаотично, пытаясь нанести как можно больший ущерб инфраструктуре и мирным жителям", - говорится.
Также отмечается, что в больницу города Кривой Рог был доставлен 26-летний житель Миловской громады Бериславского района с переломами и минно-взрывной травмой. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину, сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
Известно о еще одном жителе Бериславского района, который получил травмы, когда во время сбора дров наступил на взрывной предмет.
В частности, полиция напоминает, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесополос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины.
"Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, так что опасно ходить в лес, на водоемы, поля, нельзя приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома, съезжать на обочину дорог, поднимать с земли подозрительные предметы. Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя!", - отмечают в полиции.
По всем фактам полиция начала уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.
- 10 февраля стало известно, что прокуроры Херсонской областной прокуратуры провели эксгумацию и осмотр тел двух жителей пгт Большая Александровка: они погибли от рук оккупантов.
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