Двое жителей Херсонщины получили ранения от вражеских мин

Об этом сообщили 11 февраля в Facebook полиции Херсонской области.

Отмечается, что полиция открыла 29 уголовных производств по фактам военных преступлений российских оккупантов в Херсонской области.

В частности, известно, что враг не перестает круглосуточно накрывать огнем Херсон и его пригород, Белозерскую громаду, город Берислав и населенные пункты района: повреждены здание сельсовета, там выбиты все окна и двери, учебное заведение, квартиры в многоэтажках, частные дома и автомобили.

"Больше всего от ежедневных массированных атак страдает Херсон, который российские войска обстреливают из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии и БПЛА. Прибрежные и спальные районы города враг обстреливает хаотично, пытаясь нанести как можно больший ущерб инфраструктуре и мирным жителям", - говорится.

Также отмечается, что в больницу города Кривой Рог был доставлен 26-летний житель Миловской громады Бериславского района с переломами и минно-взрывной травмой. Предварительно установлено, что мужчина наступил на мину, сейчас полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

Известно о еще одном жителе Бериславского района, который получил травмы, когда во время сбора дров наступил на взрывной предмет.

В частности, полиция напоминает, что продолжает действовать запрет на посещение лесов, лесополос, полей и других участков деоккупированных территорий, где потенциально могут находиться взрывоопасные предметы, неразорвавшиеся снаряды и мины.

"Разминирование территорий, где велись боевые действия, все еще продолжается, так что опасно ходить в лес, на водоемы, поля, нельзя приближаться к разбитой вражеской технике, заходить в заброшенные сооружения и дома, съезжать на обочину дорог, поднимать с земли подозрительные предметы. Не пренебрегайте правилами безопасности и берегите себя!", - отмечают в полиции.

По всем фактам полиция начала уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.