История о двух героях-железнодорожниках может войти в учебники по украинской истории. Утром, после совещания они совершали обход на станциях "Басы" и "Сумы-товарная", а также выявляли вражеские метки. На встречу им уехал БТР. Захватчики не придумали ничего лучше, чем спросить, как проехать. Работники железной дороги указали им направление к повышенной колее, где БТР застрял. После того как горе-захватчики вылезли из бронемашины, а наши ребята повалили на землю двоих. Еще двое скрылись, на них сумская терроборона объявила охоту.

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