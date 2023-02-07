Двое украинцев, вероятно, погибли в результате землетрясения в Турции, четверо пострадали, - МИД Украины
В результате землетрясения в Турции двое украинцев, вероятно, погибли, четверо – пострадали, в целом дипломаты разыскали уже 38 граждан, еще 19 граждан не выходят на связь
Об этом в фейсбуке написал спикер МИД Олег Николенко.
Он отметил, что по сообщению турецкой стороны, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших.
"Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания. Всего дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь", – рассказал Олег Николенко.
МИД также готовится отправить украинских консулов в Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.
"Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", - добавил дипломат.
- Напомним, 6 февраля на юго-востоке Турции и северо-западе Сирии в сутки произошло два землетрясения магнитудой более семи баллов (в 04:17 по местному времени - 7,7 балла и в 13:24 - 7,6 балла).
- В обед 7 февраля Эрдоган сообщил, что количество жертв землетрясения в Турции достигло 3 549, пострадали более 22 тыс. человек.
- По оценкам ВОЗ, количество жертв землетрясения в течение недели может увеличиться в восемь раз.
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