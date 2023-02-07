Об этом в фейсбуке написал спикер МИД Олег Николенко.

Он отметил, что по сообщению турецкой стороны, в результате землетрясения, вероятно, погибли два гражданина Украины. Посольство в настоящее время проверяет эту информацию и принимает меры по установлению лиц погибших.

"Известно также о 4 пострадавших украинцах. Они получили легкие телесные повреждения, угроз их жизни нет, в госпитализации они не нуждаются. Пострадавшие обеспечены временным жильем и продуктами питания. Всего дипломаты уже разыскали 38 граждан, взаимодействуют с турецкими спасательными службами для поиска других 19 украинцев, которые не выходят на связь", – рассказал Олег Николенко.

МИД также готовится отправить украинских консулов в Газиантеп. Дипломаты посольства смогут прибыть в зону стихийного бедствия, как только разрешит ситуация на фоне объявленного режима чрезвычайного положения в Турции.

"Консулы будут координировать на месте помощь гражданам Украины, доставят им теплые вещи и предметы первой необходимости. На обратном пути посольство планирует вывезти своим автотранспортом украинцев, которые выразят желание переехать в другие регионы Турции", - добавил дипломат.