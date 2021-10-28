Двое украинских военных получили ранения в зоне ООС
С начала суток со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 7 нарушений режима прекращения огня на Донбассе, 4 из которых - с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Луганского оккупанты совершили обстрел из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
В направлении Крымского враг дважды открывал огонь из минометов калибра 82 мм.
Также из минометов калибра 82 мм российские наемники обстреляли наши позиции вблизи Красногоровки.
Возле Новозвановки враг применил минометы калибра 120 мм.
В сторону Троицкого оккупанты вели огонь из стрелкового оружия.
Кроме того, в Луганской области зафиксирован пролет вражеского беспилотника, вероятно "Орлан-10", с пересечением линии столкновения.
В результате вражеских действий двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Воинам оказана медицинская помощь, они эвакуированы в лечебное учреждение. Состояние здоровья обоих - средней тяжести.
Украинские защитники открывали ответный огонь.
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