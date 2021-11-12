Двое украинских военных погибли в зоне ООС: взорвались на неизвестном вражеском устройстве

Об этом сообщает штаб ООС.

"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.

Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС.

В районе Зайцева оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.

В направлении Попасной боевики стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.

Украинская армия открывала ответный огонь без использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

