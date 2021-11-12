Двое украинских военных погибли в зоне ООС: взорвались на неизвестном вражеском устройстве
С начала суток 12 ноября по состоянию на 17:00 российские оккупационные войска в зоне Операции объединенных сил два раза нарушили режим "тишины". Двое украинских военных погибли в результате подрыва на неизвестном устройстве
Об этом сообщает штаб ООС.
"В результате подрыва на вражеском неизвестном устройстве двое военнослужащих ВСУ получили ранения, несовместимые с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражают искренние соболезнования родным и близким погибших воинов", - говорится в сообщении.
Вооруженные формирования Российской Федерации в течение суток дважды обстреляли украинские позиции в зоне ООС.
В районе Зайцева оккупанты открывали огонь из гранатометов разных систем.
В направлении Попасной боевики стреляли из гранатометов разных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Украинская армия открывала ответный огонь без использования запрещенного Минскими соглашениями вооружения.
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