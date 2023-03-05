Двое украинских пилотов прибыли в США для обучения на симуляторах истребителей F-16, - NBC
Два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16
Об этом пишут NBC со ссылкой на двух членов Конгресса и высокопоставленного чиновника США.
Двое украинских пилотов находятся в США для оценки их навыков: американские коллеги стремятся определить, сколько времени может понадобиться, чтобы научить их управлять штурмовиками, в том числе истребителями F-16.
По словам официальных лиц, навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться еще 10 коллег уже в этом месяце. Также они заявили, что у этой программы двойная: улучшить навыки летчиков и оценить, сколько времени может занять соответствующая программа обучения.
"Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", - отметил представитель администрации. Журналисты также утвердили, что подобные тренировки знаменуют первый подобный случай.
Два чиновника администрации подчеркнули, что это не учебная программа, и сказали, что украинцы не будут управлять самолетами во время пребывания в США.
Официальный представитель Колин Кал заявил комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил, что США не принимали решения о предоставлении F-16.
Он также сказал, что США "не начали обучение на F-16" и что сроки их поставки "по сути такие же", как и график обучения, примерно 18 месяцев"
"Итак, вы фактически не сэкономите себе время, начав обучение на ранней стадии нашей оценки. И поскольку мы не приняли решения предоставить F-16, а также наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их на системе, которую они, возможно, никогда не получат".
Другие официальные лица по вопросам обороны США заявили, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев в зависимости от предварительной подготовки пилотов и знаний об истребителях.
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