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Двое украинских пилотов прибыли в США для обучения на симуляторах истребителей F-16, - NBC

5 мартa, 2023 воскресенье
06:20
война с Россией

Два пилота из Украины находятся в Соединенных Штатах на военной базе, где их навыки по управлению оценивают на тренажерах самолетов, в частности F-16

Об этом пишут NBC со ссылкой на двух членов Конгресса и высокопоставленного чиновника США.

Двое украинских пилотов находятся в США для оценки их навыков: американские коллеги стремятся определить, сколько времени может понадобиться, чтобы научить их управлять штурмовиками, в том числе истребителями F-16.

По словам официальных лиц, навыки украинцев оценивают на тренажерах на военной базе США в Тусоне, Аризона, и вскоре к ним могут присоединиться еще 10 коллег уже в этом месяце. Также они заявили, что у этой программы двойная: улучшить навыки летчиков и оценить, сколько времени может занять соответствующая программа обучения.

"Программа направлена на оценку их способностей как пилотов, чтобы мы могли лучше посоветовать им, как использовать возможности, которые у них есть и которые мы им предоставили", - отметил представитель администрации. Журналисты также утвердили, что подобные тренировки знаменуют первый подобный случай.

Два чиновника администрации подчеркнули, что это не учебная программа, и сказали, что украинцы не будут управлять самолетами во время пребывания в США.

Официальный представитель Колин Кал заявил комитету Палаты представителей по делам вооруженных сил, что США не принимали решения о предоставлении F-16.

Он также сказал, что США "не начали обучение на F-16" и что сроки их поставки "по сути такие же", как и график обучения, примерно 18 месяцев"

"Итак, вы фактически не сэкономите себе время, начав обучение на ранней стадии нашей оценки. И поскольку мы не приняли решения предоставить F-16, а также наши союзники и партнеры, нет смысла начинать обучать их на системе, которую они, возможно, никогда не получат".

Другие официальные лица по вопросам обороны США заявили, что обучение может быть сокращено до шести-девяти месяцев в зависимости от предварительной подготовки пилотов и знаний об истребителях.

  • 18 февраля министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Украине следует рассчитывать на поставки современных истребителей после завершения войны с РФ. Однако в тот же день британский премьер-министр Риши Сунак заявил, что Великобритания станет первой страной, которая предоставит Украине оружие большой дальности .
  • 20 февраля министр обороны Алексей Резников заявил, что решение о предоставлении Украине истребителей может быть принято союзниками в ближайшие один-два месяца.
  • 21 февраля бывшие премьеры Великобритании Борис Джонсон и Лиз Трасс призвали наконец передать Украине истребители . Они раскритиковали Риши Сунака из-за промедления с истребителями.
  • На фоне новых обращений в западные страны о предоставлении истребителей Словакия рассматривает возможность предоставить Украине 10 из 11 своих самолетов МиГ-29.
  • Новоизбранный президент Чехии Петр Павел выступил за предоставление Украине западных истребителей, но через полгода или позже – после подготовки специалистов.
  • Член парламента Великобритании от консерваторов Тобиас Эллвуд подчеркнул , что Украина нуждается в самолетах и танках в войне против России.
  • 3 марта министр обороны Алексей Резников заявил , что страны-партнеры предоставят Украине несколько типов истребителей: один из них будет основным самолетом ВСУ.
  • Премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш уверен , что западные партнеры начнут поставки истребителей Украине и это только вопрос времени.
Мир
Украина
оружие
военные силы Украины
США
F-16
оружие для Украины
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