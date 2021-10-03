Двое украинских моряков скончались на судне в Бангладеш при таинственных обстоятельствах

Об этом сообщает Deniz Haber .

В четверг, 30 сентября, двое украинских моряков, находившихся на борту сухогруза Ap Astarea, прибывшего в порт Читтагонг под флагом Маршалловых островов из Египта, умерли один за другим без видимых причин или болезней.

Местные медики считают, что причиной смерти одного из них мог быть сердечный приступ. Тела отправлены на вскрытие. Уже известно, что моряки не имели симптомов коронавируса.

Продолжается расследование.