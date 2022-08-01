Двое раненых, в том числе беременная: на Днепропетровщине оккупанты обстреляли жилые дома
При процессуальном руководстве Никопольской окружной прокуратуры Днепропетровской области осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Отмечается, что в ночь на 1 августа 2022 года российская армия произвела артиллерийский обстрел из реактивных систем залпового огня по городу Марганец и пгт Красногригорьевка на Днепропетровщине.
В результате вражеского обстрела двое мирных жителей получили ранения, одну из них – беременную женщину - в тяжелом состоянии доставили в больницу.
Кроме того, в результате обстрелов повреждены 16 частных домов, линии электропередач и газопровод. На территории не было никаких военных объектов.
Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны.
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