Об этом ведомство сообщает в телеграме.

Отмечается, что работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю, который 14 июня склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю в Сумах.

В рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства инцидента с несовершеннолетней.

"По предварительной информации, 15-летняя девушка в сети интернет познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Затем они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и состоялся половой контакт", - объясняют в бюро расследований.

Как установили работники ГБР, мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сумы на обучение в один из вузов.

Пока одного фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетним (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура.