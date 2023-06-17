Двое правоохранителей из Полтавы развлекались в лесополосе с 15-летней девушкой. Одного уже задержали
Государственное бюро расследований задержало в Сумах стража порядка из Полтавы, который имел половые отношения с несовершеннолетней девушкой
Об этом ведомство сообщает в телеграме.
Отмечается, что работники ГБР сообщили о подозрении правоохранителю, который 14 июня склонил к половым отношениям несовершеннолетнюю в Сумах.
В рамках досудебного расследования выясняются все обстоятельства инцидента с несовершеннолетней.
"По предварительной информации, 15-летняя девушка в сети интернет познакомилась с мужчиной и решила с ним встретиться. На свидание в центре Сум мужчина привел друга. Затем они втроем решили прогуляться в одной из лесополос, где впоследствии и состоялся половой контакт", - объясняют в бюро расследований.
Как установили работники ГБР, мужчины являются сотрудниками правоохранительного органа из Полтавы. Они приехали в Сумы на обучение в один из вузов.
Пока одного фигуранта задержали. Ему сообщили о подозрении по факту полового сношения с несовершеннолетним (ч. 1 ст. 155 УК Украины). Также устанавливается причастность другого правоохранителя к преступлению.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Процессуальное руководство осуществляет Сумская областная прокуратура.
- Также в июне ГБР задержал экс-нардепа и других собственников и топменеджеров концерна, работавшего на российский ВПК после вторжения РФ.
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