Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом
В клиническую больницу Люблина во вторник доставили двух польских волонтеров, раненых в результате боевых действий в районе Бахмута Донецкой области
Об этом в комментарии PAP сообщил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.
Стало известно, что раненые – мужчина и женщина – занимались развозкой гуманитарной помощи на прифронтовых территориях Украины.
"Они распаковывали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", - отметил представитель польского Минздрава.
Сообщается, что с украинской стороны за транспортировку и уход за пациентами отвечал Фонд Гуманитарная помощь, добавил Андрусевич.
По прибытии в Польшу с ранеными поляками также пообщался министр здравоохранения Адам Недзельский.
- 9 января стало известно, что полиция разыскивает двух волонтеров - граждан Великобритании, пропавших вблизи Соледара.
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