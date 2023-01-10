Двое польских волонтеров получили ранения под Бахмутом

Об этом в комментарии PAP сообщил представитель министерства здравоохранения Войцех Андрусевич.

Стало известно, что раненые – мужчина и женщина – занимались развозкой гуманитарной помощи на прифронтовых территориях Украины.

"Они распаковывали помощь для населения из автомобиля, когда рядом разорвалась минометная мина. К сожалению, в случае с женщиной-волонтеркой все закончилось ампутацией голени. У мужчины пулевое осколочное ранение", - отметил представитель польского Минздрава.

Сообщается, что с украинской стороны за транспортировку и уход за пациентами отвечал Фонд Гуманитарная помощь, добавил Андрусевич.

По прибытии в Польшу с ранеными поляками также пообщался министр здравоохранения Адам Недзельский.

9 января стало известно, что полиция разыскивает двух волонтеров - граждан Великобритании, пропавших вблизи Соледара.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb