Двое погибших и трое раненых: россияне продолжают обстрел гражданских объектов в Авдеевке
В Авдеевке российские оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы, по предварительным данным есть жертвы
Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своем Telegram-канале.
По его информации, в Авдеевке под обстрелы попали девятиэтажка, магазин и административное здание.
Установлено, что два человека погибли. Еще трое ранены.
"Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость! За каждую смерть отомстим!" – обещает Кириленко.
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