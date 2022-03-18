Двое погибших и трое раненых: россияне продолжают обстрел гражданских объектов в Авдеевке

Об этом сообщает глава Донецкой ОГА Павел Кириленко на своем Telegram-канале.

По его информации, в Авдеевке под обстрелы попали девятиэтажка, магазин и административное здание.

Установлено, что два человека погибли. Еще трое ранены.

"Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость! За каждую смерть отомстим!" – обещает Кириленко.

Оккупанты совершили артобстрел по Сумам: горит склад с лакокрасочной продукцией.

В Харькове ракетным обстрелом разрушен учебный комплекс вуза, один человек погиб.





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