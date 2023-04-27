Двое погибших и 26 разрушенных объектов за сутки: РФ обстреляла Запорожскую область
Россияне 26 апреля нанесли 83 удара по Запорожской области, убили двух мужчин и разрушили 26 объектов
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграме .
"По мирным городам и селам нанесены 83 удара: семь авиационных, пять атак БПЛА, две РСЗО и 69 артиллерийских. В настоящее время зафиксировано 26 новых разрушений", - подчеркнул он.
На протяжении суток оккупанты обстреливали Орехов, убив двух мужчин 1976 и 1979 г.р. Также под вражеским огнем оказались Преображенка и Новоданиловка.
В Гуляйпольском районе россияне попали в жилые дома Успеновки. Люди в результате обстрела не пострадали.
- 26 апреля писали о погибшем 46-летнем жителе Орехова в результате российской атаки.
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