Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко в телеграме .

"По мирным городам и селам нанесены 83 удара: семь авиационных, пять атак БПЛА, две РСЗО и 69 артиллерийских. В настоящее время зафиксировано 26 новых разрушений", - подчеркнул он.

На протяжении суток оккупанты обстреливали Орехов, убив двух мужчин 1976 и 1979 г.р. Также под вражеским огнем оказались Преображенка и Новоданиловка.

В Гуляйпольском районе россияне попали в жилые дома Успеновки. Люди в результате обстрела не пострадали.