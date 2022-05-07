Двое орков взяты в плен. Они дадут свидетельство о планах врага по Изюмскому направлению, - боец "Легиона Свободы"

Об этом он отметил в эфире телеканала "Еспресо".

"На Изюмском направлении орками была попытка прорыва. Попытка пойти в атаку в направлении населенного пункта Новая Дмитровка. Атака была успешно отбита. Состоялся бой, в результате которого с нашей стороны без потерь. Враг понес потери в живой силе и технике. Двух "ордынцев" было захвачено в плен. Надеюсь, они дадут важные свидетельства о планах орков на нашем направлении", - подчеркнул Андрюша.



Также боец "Легиона Свободы" добавил, что ночь прошла под обстрелами города Барвенково запрещенными кассетными снарядами.



"Бойцы "Легиона Свободы" подразделения "Карпатская Сечь" 93-й бригады находятся на нуле в прямом столкновении с орками. Там готовят всем, чем возможно - это ствольная артиллерия и запрещенные фосфорные снаряды", - отметил Андрюша.

Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на Харьковском и Изюмском направлениях, а российские оккупанты сосредоточивают усилия на Луганском направлении

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb