Двое ключевых игроков "Динамо" подписали новые контракты с клубом

Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".



27-летний Бущан и 19-летний Забарный подписали новые 5-летние контракты с "Динамо". Финансовые условия новых соглашений неизвестны.



Георгий Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011-го года. Дебют голкипера за основную команду состоялся в августе 2017 года.



В нынешнем сезоне Георгий Бущан принял участие в 7 матчах УПЛ, в которых пропустил лишь два мяча. Является игроком сборной Украины, был основным вратарем на Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.



Илья Забарный - воспитанник "Динамо". Впервые в заявку основной команды "Динамо" был включен в марте 2020 года. Дебютировал в сентябре 2020-го, в домашнем матче с "Десной" (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом нашей команды в еврокубках.



В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 9 матчах чемпионата Украины. Выступал за молодежную сборную Украины, является футболистом национальной команды.

3 октября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и сохранило лидерство.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb