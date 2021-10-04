Двое ключевых игроков "Динамо" подписали новые контракты с клубом
Голкипер Георгий Бущан и защитник Илья Забарный подписали новые контракты с киевским "Динамо"
Об этом сообщает официальный сайт " Динамо ".
27-летний Бущан и 19-летний Забарный подписали новые 5-летние контракты с "Динамо". Финансовые условия новых соглашений неизвестны.
Георгий Бущан перешел в динамовскую академию в 14-летнем возрасте, а впервые попал в заявку команды в декабре 2011-го года. Дебют голкипера за основную команду состоялся в августе 2017 года.
В нынешнем сезоне Георгий Бущан принял участие в 7 матчах УПЛ, в которых пропустил лишь два мяча. Является игроком сборной Украины, был основным вратарем на Евро-2020, где наша команда дошла до четвертьфинала.
Илья Забарный - воспитанник "Динамо". Впервые в заявку основной команды "Динамо" был включен в марте 2020 года. Дебютировал в сентябре 2020-го, в домашнем матче с "Десной" (0:0). Стал вторым самым молодым дебютантом нашей команды в еврокубках.
В нынешнем сезоне Забарный принял участие в 9 матчах чемпионата Украины. Выступал за молодежную сборную Украины, является футболистом национальной команды.
- 3 октября в 10-м туре чемпионата Украины по футболу "Динамо" сыграло вничью с "Шахтером" и сохранило лидерство.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.45
Покупка 26.45Продажа 26.67
-
EUR
Покупка 30.62Продажа 31.02
- Актуальное
- Важное