Двое китайских астронавтов вышли в открытый космос
Китайские астронавты Нэ Хайшэн и Лю Бомин 20 августа вышли из основного модуля на строящейся космической станции "Тяньгун" в открытый космос для монтажных работ
Об этом сообщает Синьхуа.
Это второй раз, когда члену экипажа станции оставили модуль для выполнения операций.
Корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами пристыковался на орбите со станцией "Тяньгун" 17 июня. Для КНР это первая пилотируемая миссия к орбитальной станции, еще строится.
Для завершения строительства станции планируется 11 запусков и более года.
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