Двое китайских астронавтов вышли в открытый космос

Об этом сообщает Синьхуа.

Это второй раз, когда члену экипажа станции оставили модуль для выполнения операций.



Корабль "Шэньчжоу-12" с тремя космонавтами пристыковался на орбите со станцией "Тяньгун" 17 июня. Для КНР это первая пилотируемая миссия к орбитальной станции, еще строится.



Для завершения строительства станции планируется 11 запусков и более года.