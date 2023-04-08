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OPINION

Двое из поколения хунвейбинов

Александр Вильчинский
8 апреля, 2023 суббота
18:07
Мнение

В свое время лидер КНР Си Цзиньпин добровольно записался в отряды "красной гвардии" Мао

Это на украинском слово "хунвейбин" воспринимается как мат, но на самом деле по-китайски оно означает что-то вроде "красная гвардия", "красная охрана", и это были студенты и старшеклассники, носившие на рукавах красные повязки. Организованные по зову тогдашнего китайского руководителя Мао Цзэдуна, они помогали старшим товарищам искоренять "четыре пережитка": старые идеи, старую культуру, старые обычаи, старые привычки. Их поощряли доносить до начальников, учителей и даже родителей. Они маршировали по улицам, ударяя в барабаны, гонги и выкрикивая лозунги, а порой занимались самосудом и водили своих жертв городами, закованными в кандалы. Это движение возникло в Китае в 1966-67 годах, просуществовало недолго, но с его помощью китайским коммунистам удалось провести так называемую "культурную революцию".

О тех хунвейбинах теперь мало кто вспоминает, и мало кто помнит. Но все это вдруг вынырнуло на поверхность в связи с фактом из биографии нынешнего китайского руководителя. Ведь оказывается, товарищ Си именно из того поколения, и еще и сам добровольно записался в этот воинственный отряд, даже несмотря на то, что его отец, хоть и входил в число ближайших соратников Мао, но к тому времени уже был репрессирован. Впрочем, даже принадлежность к хунвейбинам не спасла молодого Си, как сына репрессированного, от "трудового перевоспитания" в провинции.

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Оказывается, товарищ Си именно из того поколения, и еще и сам добровольно записался в этот воинственный отряд, даже несмотря на то, что его отец, хоть и входил в число ближайших соратников Мао, но к тому времени уже был репрессирован

Конечно, старый хунвейбин – это не то же, что в молодости, пусть даже и бывший хунвейбин. Тем более, мы еще не знаем, бывают ли они бывшими? К тому же на такой высокой должности?.. Вместо этого с его русским почти ровесником, имя которого на китайский манер могло бы звучать как Пу, а на украинский как Ху*ло, давно уже все ясно. Хотя, если бы он родился в Китае, то, наверное, тоже пошел бы в хунвейбины. Но он родился в сересер и потому пошел прямо в "стукачи", потом в КГБ, в президенты России... Дальше всем известно. Разве что Международный уголовный суд, тот, что в Гааге и выдавший ордер на его арест, еще может добавить каких-то штрихов.

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Товарищ Си еще имеет шанс убедить мир, что загадочная китайская душа действительно загадочная, по крайней мере, не ровня русской

И все бы ничего, потому что так или иначе для Пу дело идет в Гаагу, если бы не те их визиты друг к другу, обмен любезностями и заявлениями "спина к спине" на фоне развязанной Россией войны против Украины... Однако и мы, и мир внимательно наблюдаем и судить будем не по словам, а по делам. И у товарища Си еще есть шанс убедить мир, что загадочная китайская душа действительно загадочная, по крайней мере, не ровня русской. И когда российские захватчики будут терпеть в Украине поражение, китайские товарищи действительно развернутся к ним спиной. Ведь разные миры, разные судьбы, пусть и оба из поколения хунвейбинов.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Александр Вильчинский, писатель, журналист. В 2016-2017 гг. был добровольцем и воевал рядовым бойцом в составе 1 отдельной штурмовой роты ДУК ПС.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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