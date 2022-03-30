Двое граждан Украины стали жертвами теракта в Израиле
Во вторник, 29 марта, в израильском городе Бней-Брак вечером произошел теракт, в результате которого погибли два гражданина Украины
Об этом сообщает The Times of Israel .
По данным полиции, жертвами теракта стали два гражданина Украины, работавшие в Израиле. Им было 23 и 32 года. Мужчины сидели у входа в продуктовый магазин, когда 26-летний террорист Диаа Хамарше открыл огонь.
Всего в результате теракта погибли пять человек. Террорист был ликвидирован на месте. Продолжается поиск его вероятных сообщников.
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