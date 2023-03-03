Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию

Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию

3 мартa, 2023 пятница
07:15
Мир

В Соединенных Штатах задержаны двое граждан по обвинениям в многолетней схеме обхода экспортного законодательства: мужчины поставляли запчасти к российским самолетам

Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.

2 марта в США арестовали двоих мужчин: их обвинили в многолетней схеме обхода экспортного законодательства. Так, деятельность граждан Америки включала незаконный экспорт авиационных технологий в Россию после полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций.

Согласно обвинению, 59-летний Сирил Грегори Буяновский из Лоуренса и 55-летний Дуглас Робертсон из Олате владели и управляли торговой компанией "КанРус", которая поставляла западное авионическое оборудование российским компаниям и оказывала соответствующие услуги по ремонту оборудования.

Подсудимые обвиняются в заговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации и контрабанде товаров, что противоречит законодательству США. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту экспорта контролируемых товаров без лицензии; до 10 лет лишения свободы за каждую контрабанду; и до пяти лет лишения свободы за каждое обвинение в заговоре и подлоге экспортной информации.

Россия
санкции против России
США
Читайте также:
2 мартa, 2023 четверг
Принимая Лукашенко, Китай делает пас Путину, - Огрызко
2 мартa, 2023 четверг
Порошенко призвал Верховную Раду прислушаться к заявлению послов
Омикрон
1 мартa, 2023 среда
В шести областях Украины обнаружили новый мутированный штамм коронавируса Omicron XBB.1.5
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 38.47
    Покупка 38.47
    Продажа 39.35
  • EUR
    Покупка 40.28
    Продажа 41.31
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, пятница
3 мартa
08:27
В Донецкой области российские войска за сутки убили двух мирных жителей, пятеро ранены
08:17
Эксклюзив
Герои Украины. Старший солдат Виктор вместе с собратьями уничтожил десятки вражеской техники из пушек М777
08:08
Обновлено
США объявят о новом пакете помощи в $400 млн, преимущественно туда включат боеприпасы, - Reuters
08:05
ВСУ за сутки ликвидировали 765 российских военных, самолет, вертолет и 8 танков
08:00
OPINION
Десять самых ощутимых поражений России в войне против Украины
07:52
Ночью враг дважды обстреливал Никопольщину из тяжелой артиллерии
07:43
К 2035 году более половины населения Земли будет иметь избыточный вес или ожирение - исследование
07:30
УГКЦ опубликовала обновленный церковный календарь на сентябрь – декабрь 2023 года
07:12
Среди основных тем – поддержка Украины и санкции против РФ: Урсула фон дер Ляен посетит США и Канаду
06:50
Российский консул в Нидерландах покинет свой офис в замке за публичную поддержку Путина
06:47
Украинские воины за сутки сбили вражеский штурмовик Су-25, вертолет Ми-24 и 7 беспилотников, – Генштаб
06:26
РФ стремится замедлить военную помощь Украине ядерным шантажом, - ISW
06:13
В Лос-Анджелесе умер лауреат 11 наград "Грэмми" саксофонист Уэйн Шортер
05:51
Разрешить ситуацию на Запорожской АЭС может только полный вывод российских войск и техники, – заявление ЕС
05:45
Анонс
УПЛ: расписание матчей и трансляций 16-го тура чемпионата Украины по футболу
04:54
Пограничники отбили атаки россиян в Бахмуте, ликвидировано до 10 вагнеровцев
04:31
Месси принял судьбоносное решение относительно своего будущего
03:20
Морские пехотинцы уничтожили за день БМП и 13 россиян
02:11
Пытки россиянами жителей Херсонщины были частью плана по уничтожению украинской идентичности, - международная юридическая группа
01:20
Маркевич раскритиковал назначение Ротаня тренером сборной Украины
00:56
НАТО
Венгрия отложила ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО
00:53
В Сумской области россияне 2 марта разрушили частные дома, агрофирму и линии электропередач
00:33
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 2 марта
00:21
"Барселона" победила "Реал" в Эль-Классико
2023, четверг
2 мартa
23:55
США представили новую стратегию кибербезопасности на фоне угроз РФ и Китая
23:24
Музей Стеделек в Амстердаме признал Малевича украинским художником
23:01
В Брянской области РФ на мине взорвались четверо искавших "диверсантов" росгвардейцев, - депутат госдумы
22:32
В Германии растет поддержка военной помощи Украине и санкций против РФ: опрос
22:17
Зеленский и президент Бразилии обсудили "дипломатические усилия" и "формулу мира"
22:00
Зеленский: на зверский ракетный обстрел Запорожья будет военный и юридический ответ
21:58
Обзор
Россия обвиняет Украину в теракте, ситуация в Бахмуте накаляется, а Блинкен поговорил с Лавровым. Мировые СМИ об Украине 2 марта
21:46
Уже более 40 тыс. украинских военных отмечены госнаградами, - Зеленский
21:26
Единственной гарантией безопасности Украины, кроме НАТО, было бы предоставление ядерного оружия: глава МИД Эстонии
21:09
Саакашвили суд
Суд отказал Саакашвили в отсрочке приговора по состоянию здоровья
20:43
Галущенко: Украина выиграла у РФ битву в энергетике, есть профицит в системе
20:37
Польша начинает производство танков в сотрудничестве с Южной Кореей
20:12
Российский олигарх Дерипаска об экономике РФ: денег нет, инвестиций не будет, нужно сократить госаппарат и силовиков
20:05
OPINION
Китай играет краплеными картами
20:04
Джамала стала первым украинским амбассадором программы равенства женщин в музыке от Spotify
20:00
Обзор
Победные новости 372 дня войны: увеличение расходов на оборону, дерусификация районов Одессы и партизаны в России
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV