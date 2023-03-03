Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию

Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.

2 марта в США арестовали двоих мужчин: их обвинили в многолетней схеме обхода экспортного законодательства. Так, деятельность граждан Америки включала незаконный экспорт авиационных технологий в Россию после полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций.

Согласно обвинению, 59-летний Сирил Грегори Буяновский из Лоуренса и 55-летний Дуглас Робертсон из Олате владели и управляли торговой компанией "КанРус", которая поставляла западное авионическое оборудование российским компаниям и оказывала соответствующие услуги по ремонту оборудования.

Подсудимые обвиняются в заговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации и контрабанде товаров, что противоречит законодательству США. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту экспорта контролируемых товаров без лицензии; до 10 лет лишения свободы за каждую контрабанду; и до пяти лет лишения свободы за каждое обвинение в заговоре и подлоге экспортной информации.