Двое граждан США были арестованы за экспорт авиаоборудования в Россию
В Соединенных Штатах задержаны двое граждан по обвинениям в многолетней схеме обхода экспортного законодательства: мужчины поставляли запчасти к российским самолетам
Об этом говорится на сайте министерства юстиции США.
2 марта в США арестовали двоих мужчин: их обвинили в многолетней схеме обхода экспортного законодательства. Так, деятельность граждан Америки включала незаконный экспорт авиационных технологий в Россию после полномасштабного вторжения России в Украину и введения санкций.
Согласно обвинению, 59-летний Сирил Грегори Буяновский из Лоуренса и 55-летний Дуглас Робертсон из Олате владели и управляли торговой компанией "КанРус", которая поставляла западное авионическое оборудование российским компаниям и оказывала соответствующие услуги по ремонту оборудования.
Подсудимые обвиняются в заговоре, экспорте контролируемых товаров без лицензии, фальсификации и непредставлении электронной экспортной информации и контрабанде товаров, что противоречит законодательству США. Если их признают виновными, им грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюремного заключения по каждому пункту экспорта контролируемых товаров без лицензии; до 10 лет лишения свободы за каждую контрабанду; и до пяти лет лишения свободы за каждое обвинение в заговоре и подлоге экспортной информации.
- С начала 2023 года в России произошло не менее семи аварий с участием авиационного пассажирского транспорта , еще немало инцидентов, заставлявших отменять или прерывать рейсы.
- А в декабре высокопоставленные американские чиновники пригрозили турецким лицам тюремным заключением, штрафами и потерей экспортных привилегий, если они будут предоставлять услуги по заправке топливом и предоставление запчастей для самолетов американского производства, летающих из Турции в Россию и Беларусь и обратно в нарушение экспортного контроля. введенного весной прошлого года.
- 1 февраля крупнейший турецкий оператор наземного обслуживания предупредил российские авиакомпании о прекращении предоставления услуг их самолетам , произведенным из американских комплектующих.
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