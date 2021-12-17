Двое французов осудили за подготовку переворота на Мадагаскаре
Двое граждан Франции приговорены к заключению за планирование переворота на Мадагаскаре и подготовку убийства президента страны Анри Радзуэлины
Об этом сообщает BBC.
Поль Рафанохарана и Филип Франсуа были привлечены к ответственности из-за угрозы государственной безопасности, преступного объединения и сговора с целью убийства президента. Двадцать других обвиняемых получили тюремные сроки.
Бывшего советника президента Радзуэлины Поля Рафанохарана приговорили к 20 годам заключения, а бывшего полковника французской армии Филиппа Франсуа – к 10.
Также экс-премьеру Мадагаскара Виктору Рамахатру вынесли приговор к пяти годам заключения условно.
Власти утверждают, что раскрыли заговор переворота, который получил название "Аполлон-21". Во время рейда в июле 2021 года у обвиняемых были изъяты оружие и деньги во время рейда в июле.
Адвокат граждан Франции заявил, что приговор был вынесен в политических интересах и планирует его обжаловать.
BBC отмечает, что со времен обретения независимости от Франции в 1960 году Мадагаскар имеет долгую историю переворотов и беспорядков.
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