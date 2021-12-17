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Двое французов осудили за подготовку переворота на Мадагаскаре

17 декабря, 2021 пятница
15:49
Мир Мадагаскар

Двое граждан Франции приговорены к заключению за планирование переворота на Мадагаскаре и подготовку убийства президента страны Анри Радзуэлины

Об этом сообщает BBC.

Поль Рафанохарана и Филип Франсуа были привлечены к ответственности из-за угрозы государственной безопасности, преступного объединения и сговора с целью убийства президента. Двадцать других обвиняемых получили тюремные сроки.

Бывшего советника президента Радзуэлины Поля Рафанохарана приговорили к 20 годам заключения, а бывшего полковника французской армии Филиппа Франсуа – к 10.

Также экс-премьеру Мадагаскара Виктору Рамахатру вынесли приговор к пяти годам заключения условно.

Власти утверждают, что раскрыли заговор переворота, который получил название "Аполлон-21". Во время рейда в июле 2021 года у обвиняемых были изъяты оружие и деньги во время рейда в июле.

Адвокат граждан Франции заявил, что приговор был вынесен в политических интересах и планирует его обжаловать.

BBC отмечает, что со времен обретения независимости от Франции в 1960 году Мадагаскар имеет долгую историю переворотов и беспорядков.

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Мадагаскар
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