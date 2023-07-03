Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что вечеринка была организована 12 июня по случаю России. Всего ее посетили 50 человек, в том числе сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.

Российский посол, по данным агентства, выступил на вечеринке с речью об оправдании вторжения на войну РФ с Украиной. Он заявил, что "для того чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности". В своем выступлении посол также заявил, что Британия осуществила "большой стратегический просчет", избрав конфронтационный подход в отношениях с Москвой.

Лорд Балф подтвердил Guardian, присутствовавший на мероприятии, где, по его словам, имел короткий разговор с российским военным атташе. По его словам, война в Украине завершится "переговорами", а Украина отдаст часть своей территории России.

"Украина, честно говоря, беспорядочная страна. Это было совершено Черчиллем и Сталиным в конце Второй мировой войны", - сказал он.

Он добавил, что считает, что "Крым, безусловно, является российским" и что Москва якобы имеет законные претензии на Донецк и Луганск.

Роберт Скидельски заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку посла РФ, потому что "хотел показать свое уважение и приверженность российскому народу в его национальный день, особенно при этих обстоятельствах".

Справка.

Ричард Балф - бывший депутат Европарламента от Лейбористской партии, перешедший в консерваторы в 2002 году, и имел историю выступлений с симпатиями к России. Во время кризиса, связанного с отравлением Скрипачей в 2018 году, Балф повторил призывы России проверить использованное нервно-паралитическое вещество.

Роберт Скидельски входил в состав совета директоров "РуссНефти" с 2016 по 2021 год. Вскоре после начала вторжения РФ в Украину Скидельски написал письмо, в котором осудил этот шаг, но также задал вопрос, "почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину".