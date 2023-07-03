Двое британских лордов посетили вечеринку посла РФ в Лондоне и назвали Крым "безусловно российским"
Два британских лорда Ричард Балф и Роберт Скидельски посетили вечеринку в Лондоне, которую организовал посол РФ Андрей Келин по случаю дня России и назвали Украину "беспорядочным" государством
Об этом пишет The Guardian.
Отмечается, что вечеринка была организована 12 июня по случаю России. Всего ее посетили 50 человек, в том числе сотрудники посольства России, иностранные дипломаты и несколько британцев.
Российский посол, по данным агентства, выступил на вечеринке с речью об оправдании вторжения на войну РФ с Украиной. Он заявил, что "для того чтобы нормально развиваться, Россия должна сначала разобраться со значительными угрозами своей безопасности". В своем выступлении посол также заявил, что Британия осуществила "большой стратегический просчет", избрав конфронтационный подход в отношениях с Москвой.
Лорд Балф подтвердил Guardian, присутствовавший на мероприятии, где, по его словам, имел короткий разговор с российским военным атташе. По его словам, война в Украине завершится "переговорами", а Украина отдаст часть своей территории России.
"Украина, честно говоря, беспорядочная страна. Это было совершено Черчиллем и Сталиным в конце Второй мировой войны", - сказал он.
Он добавил, что считает, что "Крым, безусловно, является российским" и что Москва якобы имеет законные претензии на Донецк и Луганск.
Роберт Скидельски заявил, что выступает против российского вторжения в Украину, но пришел на вечеринку посла РФ, потому что "хотел показать свое уважение и приверженность российскому народу в его национальный день, особенно при этих обстоятельствах".
Справка.
Ричард Балф - бывший депутат Европарламента от Лейбористской партии, перешедший в консерваторы в 2002 году, и имел историю выступлений с симпатиями к России. Во время кризиса, связанного с отравлением Скрипачей в 2018 году, Балф повторил призывы России проверить использованное нервно-паралитическое вещество.
Роберт Скидельски входил в состав совета директоров "РуссНефти" с 2016 по 2021 год. Вскоре после начала вторжения РФ в Украину Скидельски написал письмо, в котором осудил этот шаг, но также задал вопрос, "почему Запад не пообещал, что НАТО не будет расширяться на восток и не включит в свой состав Украину".
- В Новой Зеландии работник телерадиокомпании дописывал пророссийскую пропаганду новостям о войне в Украине.
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