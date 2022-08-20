Двое бойцов из Шостки погибли на передовой
21 августа 2022 года Шосткинская громада будет прощаться с украинскими военными - Вячеславом Мартыновым и Олегом Шитовым
Об этом сообщили на официальном сайте Шосткинского городского совета.
Мартынов Вячеслав Николаевич родился 11 октября 1977 года в Шостке. Учился в Шосткинском профессионально-техническом училище №13 и получил профессию токаря. В 2014 году с началом рашистской военной агрессии Вячеслав Николаевич встал на защиту Украины. Вячеслав Мартынов отмечен наградами, имел статус участника боевых действий и ветерана войны.
"Мартынов Вячеслав Николаевич до последней минуты жизни оставался верным сыном Украины, который ей отдал самое дорогое - свою жизнь. В глубокой скорби жена, сиротой остался 7-летний сын, для многих шосткинцев эта трагедия стала личной утратой", - говорится в сообщении.
Шитов Олег Валерьевич родился 26 июня 1966 года в Шостке. Работал на заводе "Звезда" аппаратчиком, а впоследствии был призван в ряды армии. Служил в Узбекистане, в десантных войсках. Отмечен как передовой механик-водитель. С началом российской полномасштабной агрессии Олег Шитов встал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ.
"Гибель Олега Валерьевича стала глубокой раной не только в сердцах близких, но и еще одной трагической страницей в летописи Шосткинской громады. Земной поклон нашим землякам за их подвиг. Шосткинщина молится Господу за упокой их душ и за поддержку близких… Вечная слава и вечная память Героям!" - говорится в сообщении.
- 18 августа сообщили о смерти Виктора Шахайда из Закарпатья. Он был в составе 128-й бригады и погиб, выполняя боевое задание.
- 19 августа стало известно о смерти жителя Вараша, что на Ривненщине, Сергея Линника. Ему было 25 лет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.7Продажа 40.78
- Актуальное
- Важное