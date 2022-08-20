Двое бойцов из Шостки погибли на передовой

Об этом сообщили на официальном сайте Шосткинского городского совета.

Мартынов Вячеслав Николаевич родился 11 октября 1977 года в Шостке. Учился в Шосткинском профессионально-техническом училище №13 и получил профессию токаря. В 2014 году с началом рашистской военной агрессии Вячеслав Николаевич встал на защиту Украины. Вячеслав Мартынов отмечен наградами, имел статус участника боевых действий и ветерана войны.

"Мартынов Вячеслав Николаевич до последней минуты жизни оставался верным сыном Украины, который ей отдал самое дорогое - свою жизнь. В глубокой скорби жена, сиротой остался 7-летний сын, для многих шосткинцев эта трагедия стала личной утратой", - говорится в сообщении.

Шитов Олег Валерьевич родился 26 июня 1966 года в Шостке. Работал на заводе "Звезда" аппаратчиком, а впоследствии был призван в ряды армии. Служил в Узбекистане, в десантных войсках. Отмечен как передовой механик-водитель. С началом российской полномасштабной агрессии Олег Шитов встал на защиту Украины, присоединившись к рядам ВСУ.

"Гибель Олега Валерьевича стала глубокой раной не только в сердцах близких, но и еще одной трагической страницей в летописи Шосткинской громады. Земной поклон нашим землякам за их подвиг. Шосткинщина молится Господу за упокой их душ и за поддержку близких… Вечная слава и вечная память Героям!" - говорится в сообщении.

18 августа сообщили о смерти Виктора Шахайда из Закарпатья. Он был в составе 128-й бригады и погиб, выполняя боевое задание.

19 августа стало известно о смерти жителя Вараша, что на Ривненщине, Сергея Линника. Ему было 25 лет.

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