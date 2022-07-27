Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

"На этот раз "билет" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй несколько задержится" "в медицинском заведении", - говорится в сообщении.

Также ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам.

27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.

В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины.

Даже более сознательные местные пророссийские медиа отмечают , что ПВО не помогла, а попытки ремонта или наведения переправ только замедлят печальный конец моста и оккупации Херсонщины в целом.

Депутат облсовета Соболевский отметил , что на Херсонщине безумное движение сопротивления.

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