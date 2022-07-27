Движением сопротивления в Херсоне подорван автомобиль с предателями-полицейскими: один погиб, а другой в больнице, - ГУР
Движение сопротивления на временно оккупированной Херсонской области продолжает распространять среди сторонников "русского мира" и местных коллаборантов "билеты на концерт Кобзона"
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.
"На этот раз "билет" получил экипаж автомобиля так называемой полиции российской оккупационной администрации. Его вручение состоялось в Херсоне на пересечении улицы Репина и проспекта Адмирала Сенявина с помощью радиоуправляемого фугаса, в результате чего один полицейский "отбыл на концерт", а второй несколько задержится" "в медицинском заведении", - говорится в сообщении.
Также ГУР МО Украины напоминает всем предателям о неизбежной расплате за помощь российским оккупантам.
- 27 июля украинские военные подтвердили, что нанесли удары 26 июля по Антоновскому мосту на Херсонщине. оккупанты говорят о полном ограничении движения по мосту и организации альтернативных паромных или понтонных переправ.
- В ОК "Юг" отмечают, что ВСУ закрепили контроль над транспортными артериями оккупированных территорий на Юге Украины.
- Даже более сознательные местные пророссийские медиа отмечают , что ПВО не помогла, а попытки ремонта или наведения переправ только замедлят печальный конец моста и оккупации Херсонщины в целом.
- Депутат облсовета Соболевский отметил , что на Херсонщине безумное движение сопротивления.
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