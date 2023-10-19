Движение живой силы и техники замедлилось: советник мэра Мариуполя о резервах РФ
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко отметил, что в настоящее время у россиян исчерпаны резервы живой силы
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"В последние дни движение живой силы и техники оккупантов замедлилось. До наступления на Авдеевку движение шло с Бердянского направления на север Донетчины, сейчас его нет. Нет и активного движения с территории России через Мариуполь на Запорожское направление, то есть в направлении Бердянска. Часть резервов оккупанты сняли с Мариупольского района и перебросили в район Авдеевки. Сейчас эти места свободны, такое было только перед началом российского наступления на Бахмут", - отметил Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя также добавил, что, наблюдая за Мариуполем, можно сказать, что в настоящее время резервы живой силы у россиян исчерпаны.
"Это свидетельствует о том, что захватчики имеют большие потери и у них нет резервов. Оккупанты не ожидали такого количества потерь под Авдеевкой, и не могут быстро восстановить резервы", - подчеркнул Андрющенко.
- Партизаны движения "Атеш" зафиксировали, что российская армия начала подготовку к обороне временно оккупированного Мариуполя
- В оперативном командовании "Юг" уверены, что ракеты ATACMS ускорят украинское контрнаступление.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.4 Покупка 37.4Продажа 38.15
- EUR Покупка 39.57Продажа 40.62
- Актуальное
- Важное