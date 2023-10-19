Движение живой силы и техники замедлилось: советник мэра Мариуполя о резервах РФ

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"В последние дни движение живой силы и техники оккупантов замедлилось. До наступления на Авдеевку движение шло с Бердянского направления на север Донетчины, сейчас его нет. Нет и активного движения с территории России через Мариуполь на Запорожское направление, то есть в направлении Бердянска. Часть резервов оккупанты сняли с Мариупольского района и перебросили в район Авдеевки. Сейчас эти места свободны, такое было только перед началом российского наступления на Бахмут", - отметил Андрющенко.

Советник городского головы Мариуполя также добавил, что, наблюдая за Мариуполем, можно сказать, что в настоящее время резервы живой силы у россиян исчерпаны.

"Это свидетельствует о том, что захватчики имеют большие потери и у них нет резервов. Оккупанты не ожидали такого количества потерь под Авдеевкой, и не могут быстро восстановить резервы", - подчеркнул Андрющенко.