Движение вражеской техники по мосту Каховской ГЭС практически невозможно, - городской голова Коваленко

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.



"К Новой Каховке сегодня часто приковано внимание. 13–14 августа в один из районов города, где располагались военные базы оккупантов, было до 12 прилетов, по свидетельству новокаховчан, а затем очень долго стоял над городом черный столб дыма. Мост Каховской ГЭС также в центре внимания ВСУ и очень серьезно поврежден, что практически делает невозможным движение военной техники врага с одного берега на другой", - отметил мэр Новой Каховки.

Владимир Коваленко отметил, что в городе осталось очень мало людей и поток уезжающих не уменьшается, поэтому в Новой Каховке останется еще меньше горожан.

"Новая Каховка уже шестой месяц оккупирована, соответственно враг накопил большое количество и оружия и военных. Также рядом есть два значительных гидросооружения – Каховская ГЭС и Северокрымский канал, поэтому Новая Каховка остается в центре внимания военных ВСУ", - пояснил городской голова.

Коваленко добавил, что постоянно общается с горожанами, которые сейчас находятся под оккупацией, и они ждут освобождения Новой Каховки.

13 мая, ЗСУ уничтожили 3 базы и 3 склада россиян на оккупированных территориях Херсонщины

Также минобороны Британии сообщало, что после ударов ВСУ по мостам через Днепр в Херсонской области российские военные пытаются наладить снабжение с помощью понтонных переправ.