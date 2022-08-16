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Главная война с Россией Движение вражеской техники по мосту Каховской ГЭС практически невозможно, - городской голова Коваленко
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Движение вражеской техники по мосту Каховской ГЭС практически невозможно, - городской голова Коваленко

16 августа, 2022 вторник
19:19
война с Россией

Владимир Коваленко, городской голова Новой Каховки, отметил, что город уже шестой месяц оккупирован, соответственно враг накопил за это время большое количество оружия и военных

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"К Новой Каховке сегодня часто приковано внимание. 13–14 августа в один из районов города, где располагались военные базы оккупантов, было до 12 прилетов, по свидетельству новокаховчан, а затем очень долго стоял над городом черный столб дыма. Мост Каховской ГЭС также в центре внимания ВСУ и очень серьезно поврежден, что практически делает невозможным движение военной техники врага с одного берега на другой", - отметил мэр Новой Каховки.

Владимир Коваленко отметил, что в городе осталось очень мало людей и поток уезжающих не уменьшается, поэтому в Новой Каховке останется еще меньше горожан.

"Новая Каховка уже шестой месяц оккупирована, соответственно враг накопил большое количество и оружия и военных. Также рядом есть два значительных гидросооружения – Каховская ГЭС и Северокрымский канал, поэтому Новая Каховка остается в центре внимания военных ВСУ", - пояснил городской голова.

Коваленко добавил, что постоянно общается с горожанами, которые сейчас находятся под оккупацией, и они ждут освобождения Новой Каховки.

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Херсонщина
Новая Каховка
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