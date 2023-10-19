Движение в ЕС: Стефанишина рассказала, когда Еврокомиссия отчитается о выполнении условий Украиной

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телемарафона.

"Уже определена дата такого отчета. Это 8 ноября. Этот отчет будет касаться как Украины, так и других стран, претендующих на членство в Евросоюзе. Это и Молдова, и Грузия, и страны Западных Балкан", – заявила она.

Стефанишина говорит, что Украина продемонстрировала наибольший прогресс и максимальную концентрацию на реализации обязательств по открытию переговоров.

"Поэтому, я не сомневаюсь, что подобающая основа для такого решения уже сформирована. В то же время важнейшая работа в дальнейшем будет идти в столицах государств членов ЕС, которые должны единогласно принять решение о начале переговорного процесса", - подчеркнула она.

Что известно о вступлении Украины в ЕС

28 февраля 2022 года Украина обратилась в Евросоюз по немедленному вступлению по специальной процедуре. 23 июня 2022 г. Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС.

В мае премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина должна быть готова к вступлению в Европейский Союз через два года – страна рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров по вступлению уже в этом году.

По данным источников Еспресо, в Европарламенте предполагается вероятность начала переговоров о вступлении Украины в ЕС осенью этого года.

Но уже 17 августа вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина не сможет до октября выполнить все 7 рекомендаций ЕС, ведь это вводимые годами изменения.

28 августа президент Европейского совета Шарль Мишель заявил, что Европейский Союз должен быть готов принять новые страны-члены к 2030 году. Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель выразил поддержку установлению ориентировочного времени вступления в Евросоюз новых членов.

8 сентября президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что важно, чтобы переговоры по вступлению Украины в ЕС начались до конца текущего года. Четкая европейская перспектива будет вдохновлять украинцев на поле боя.

Руководитель парламентской фракции "Слуги Народа" Давид Арахамия 21 сентября сообщил, что Верховная Рада приняла 99,9% того, что нужно для начала переговоров о вступлении в ЕС.

СМИ утверждают, что в октябре Европейская комиссия готовится рекомендовать начать переговоры с Украиной по членству в ЕС: европейские лидеры обсудят возможные промежуточные условия в декабре.