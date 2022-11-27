Движение сопротивления в Мариуполе: в городе снова появились буквы "ї"

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариупольское Сопротивление украсило город "Ї". Опять. В очередной раз, напомнив о планах на русню УкраЇнского Мариуполя", - написал Андрющенко.

Напомним, мариупольцы сопротивляются оккупационным "властям". В частности, распространяют наклейки и листовки с украинской символикой. А в День Независимости Украины, 24 августа, движение сопротивления подняло во временно захваченном городе флаг Украины.

В настоящее время символом сопротивления Мариуполя стала буква "Ї", которую рисуют в разных уголках города. После появления на домах временно оккупированного города захватчики объявили охоту на Группу сопротивления.

7 октября появилось сообщение от Группы Мариупольского Сопротивления "Ї", что ее участники совершили успешный поджог места расквартирования российских офицеров.

Напомним, глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил , что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.

В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте.

18 ноября Петр Андрющенко заявил , что в Мариупольском районе численность россиян выросла в 7-10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха.

20 ноября советник мэра Мариуполя информировал о возможной новой волне зачисток среди местных жителей.

25 ноября появилось сообщение об указе вожака "ДНР" Дениса Пушилина, согласно ему оккупанты в Мариуполе будут переселять потерявших жилье людей в "бесхозные" дома.

На следующий день горсовет написал в телеграме, что мариупольцы живут в палатках: оккупанты не предоставляют жильцам разбомбленных домов новое жилье. Еду приходится готовить на кострах, а ночевать в подвалах кинотеатра.