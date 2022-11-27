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Движение сопротивления в Мариуполе: в городе снова появились буквы "ї"

27 ноября, 2022 воскресенье
21:33
война с Россией

Во временно оккупированном Мариуполе группа сопротивления "Ї" в очередной раз оставила свой символ на территории города

Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в телеграме.

"Мариупольское Сопротивление украсило город "Ї". Опять. В очередной раз, напомнив о планах на русню УкраЇнского Мариуполя", - написал Андрющенко.

Напомним, мариупольцы сопротивляются оккупационным "властям". В частности, распространяют наклейки и листовки с украинской символикой. А в День Независимости Украины, 24 августа, движение сопротивления подняло во временно захваченном городе флаг Украины.

В настоящее время символом сопротивления Мариуполя стала буква "Ї", которую рисуют в разных уголках города. После появления на домах временно оккупированного города захватчики объявили охоту на Группу сопротивления.

7 октября появилось сообщение от Группы Мариупольского Сопротивления "Ї", что ее участники совершили успешный поджог места расквартирования российских офицеров.

  • Напомним, глава центральной районной администрации в Мариупольском горсовете Владимир Могильный заявил , что отопления зимой в Мариуполе не будет. В городе до сих пор остаются 130-150 тысяч человек.
  • В Мариуполе люди, живущие до сих пор не только без отопления, но и без окон, пытаются привлечь внимание через надписи на стенах и асфальте.
  • 18 ноября Петр Андрющенко заявил , что в Мариупольском районе численность россиян выросла в 7-10 раз. Они живут в заброшенных пансионатах и на базах отдыха.
  • 20 ноября советник мэра Мариуполя информировал о возможной новой волне зачисток среди местных жителей.
  • 25 ноября появилось сообщение об указе вожака "ДНР" Дениса Пушилина, согласно ему оккупанты в Мариуполе будут переселять потерявших жилье людей в "бесхозные" дома.
  • На следующий день горсовет написал в телеграме, что мариупольцы живут в палатках: оккупанты не предоставляют жильцам разбомбленных домов новое жилье. Еду приходится готовить на кострах, а ночевать в подвалах кинотеатра.

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