Движение сопротивления капитуляции подало в Офис генпрокурора заявление о бездеятельности ГБР через государственную измену по делу "вагнергейта"

Как известно, в ГБР несмотря на решение Шевченковского суда не регистрируют заявление активистов о преступлении по статье "Государственная измена" против руководства государства и не вносят сведения в ЕРДР.



"Мы продолжаем нашу историю, которая рано или поздно завершится посадкой Владимира Зеленского по 111 статье. Наша история началась тогда, когда тысячи украинцев сложили свои подписи под Офисом президента за начало расследования по 111 статье "Государственная измена" против президента Украины и всех, кто принимал участие в решении по "вагнергейту". Сегодня здесь мы подаем заявление против следователя ГБР, не открывает производство ", - говорит общественный активист Юрий Гудименко.



"Дело" вагнергейт "хирургически точно раскрывает несостоятельность нашей правоохранительной системы. Мы видим яростное сопротивление ГБР совершать абсолютно законные действия, которые мы от них требуем. Ничего иного, чем строгого соблюдения закона мы не требуем от ГБР. Но там видим круговую поруку. То есть правоохранительный орган, который был создан и предназначен для того, чтобы расследовать преступления высших должностных лиц, сейчас выполняет функцию круговой поруки ", - объясняет народный депутат 8-го созыва, командир добробату Андрей Тетерев.

"Мы понимаем, какое давление происходит со стороны Банковой. Мы понимаем, что делает Смирнов, что делает Татаров и делает остальные окружения Зеленского, пытаясь избежать очевидного и справедливого наказания. "По беспределу" ничего не получится. Один беспредельщик уже сидит в Ростове. Если они хотят прокладывать путь беспредельщика, то у меня для них есть новости - ничего не получится ", - отмечает Тетерев.



"В чем заключается сигнал, который мы хотим донести в первую очередь на Банковую? Власть манипулирует сейчас обычными следователями, заставляет их делать незаконные действия, но отвечать будут сначала обычные следственные ДБРивци, прокуроры, судьи, а власть ответит потом. Поэтому всем, кто сейчас будет принимать заявления от нас, всем, кто будет вынужден делать следственные действия и всех, кого будут заставлять делать их незаконно или не делать в принципе, должны помнить, что они очень скоро будут отвечать по всей строгости закона " , - предостерегает Юрий Гудименко.



"Уже ни для кого не секрет, что такая спецоперация проводилась. И этот срыв операции, слив информации Белоруссии или россиянам нужно расследовать. Власть не вечна, преступления должны быть наказаны. Запрос на справедливость есть ", - резюмирует участник АТО, народный депутат 8-го созыва Игорь Лапин.

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