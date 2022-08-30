Движение поездов в Тернопольской области, где накануне сошел с рельсов грузовой поезд, восстановлено

Об этом сообщает телеграмм-канал "Укрзализныци".

"Это значит, что поезда уже начнут возвращаться к своим привычным маршрутам и постепенно сокращать задержки", - отметили в Укрзализныце.

Так, в направлении Львова поезда №55/56 Киев - Ясиня и №705/706 Киев - Перемышль пока будут следовать по объездному маршруту. Все остальные, начиная с №81 Киев – Ужгород, – своими привычными, через Винницу, Хмельницкий и Тернополь.

Поезда из Львова, начиная с №22 Львов – Харьков и №26/236 Ворохта, Черновцы – Одесса, уже будут следовать через Тернополь, Хмельницкий и Винницу.

Напомним, 28 августа в Тернопольской области на участке Подволочиск – Максимовка сошли с рельсов грузовые вагоны. Из-за этого ряд поездов изменял расписание движения.

В Укрзализныце сообщили , что восстановление участка железной дороги вблизи Тернополя продлится по меньшей мере до вечера 29 августа.

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