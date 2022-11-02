Движение по Крымскому мосту заблокировано. Все грузовики оккупантов едут через Мариуполь, - советник городского головы Андрющенко
Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что россияне активно используют город как логистический путь в Крым
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Россияне активно проводят логистику через Мариуполь. Сухопутный коридор через Мариуполь, о котором они мечтали, работает. Что касается гражданских лиц, никакого движения не наблюдается ни в одну сторону. С 27 октября россияне запретили въезд грузовиков на Крымский мост. Поэтому все они едут через Мариуполь", – рассказал Андрющенко.
Советник городского головы Мариуполя добавил, что россияне активно ремонтируют все дороги на оккупированных территориях Донецкой области.
"Через Мариуполь вообще никогда не проезжали грузовики весом 40 тонн. Это всегда было запрещено. Сейчас же россияне не стесняются проезжать по городу. Даже пробки появились из-за этих больших тягачей. Поэтому оккупанты ремонтируют и приводят в порядок дорогу из Новоазовска в Крым. А также идет ремонт всех дорог на оккупированных территориях Донецкой области", - добавил он.
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