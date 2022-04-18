Движение между Киевом и Житомиром возобновлено: возле Стоянки открыли временный мост через реку Ирпень
В Киевской области возобновили движение между столицей и Житомиром, открыли временный мост-переправу через реку Ирпень
Об этом сообщает руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
По предварительной информации, вблизи города Стоянка Киевской области заработал временный мост-переправа через реку Ирпень. Отныне возможно передвижение между столицей и Житомиром.
Мост расположен в пределах трассы Киев – Чоп.
"Киевщина возвращается к нормальной жизни. Так будет во всех регионах Украины, когда наша армия выгонит российских оккупантов", - комментирует Ермак.
- Напомним, 14 апреля сообщалось об ограничении проезда минимум на 3 дня по дороге М-06 Киев – Чоп.
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